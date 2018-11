Evalúan a niños para realizar cirugías gratis

Ciudad Juárez— Cien niños con algún tipo de parálisis están siendo valorados por médicos especialistas para seleccionar a 20 que serán sometidos a cirugía sin costo.Entre los padecimientos que atienden están parálisis cerebral, patologías de columna y problemas para caminar.Los menores fueron citados hoy para ser atendidos por especialistas de distintos hospitales privados de la ciudad.Christian Gutiérrez, presidente de la asociación Nirata A.C., comentó que anteriormente eran 60 personas a las que les daban el servicio y en este año subió la demanda, por lo que atenderán a 100 niños que buscan apoyo.Las intervenciones quirúrgicas se realizarán entre diciembre y enero.Lourdes Moreno Amaya acudió con su hija Yareli, de 14 años, quien padece de parálisis cerebral y epilepsia, para que valoraran el estado de salud de la menor.Hace tres años ya le habían practicado una cirugía, por lo que en esta ocasión fue revisada para corregir la postura de su espalda y ayudarla a corregir los problemas en sus piernas.“Nosotros estamos aquí con la esperanza de que la niña mejore”, comentó Lourdes, mientras cuidaba a su hija que se encontraba en una silla de ruedas.Ariatne Martínez tiene dos años, ella tiene un pie más largo que otro, y hasta la fecha no había recibido ningún tipo de atención médica.“Me parece muy bien que hagan este tipo de consultas, porque a veces no sabemos a dónde ir y no tenemos los recursos para poder atender a mi hija”, comentó Brenda Bernal, madre de la menor.De acuerdo con el presidente de la organización, las cirugías serán programadas a partir de diciembre o principios de enero del año que entra.“Buscamos beneficios muy importantes con esta valoración con cirugías, que les van a cambiar la vida totalmente; les ayudará lograr una evolución en terapia física y mejorar su movilidad y sus posturas; algunos requieren de una cirugía y no van a mejorar si no se realiza el procedimiento que necesitan”, agregó Gutiérrez.“Los niños que fueron citados padecen de acortamiento pélvico y los que tienen una pierna más larga que la otra requieren una cirugía de crecimiento óseo para que sus piernas estén del mismo tamaño y en un futuro no les afecte en las caderas, las rodillas o la columna baja.“También se ayudará a niños que tienen un patrón tijera en las piernas, a quienes ayudaremos para que puedan mejorar su marcha”, añadió Gutiérrez.Cada año se realiza esta atención médica para pacientes de toda la ciudad, sin embargo, también atenderán a niños provenientes de Monterrey, Guadalajara Parral y Chihuahua.“La patología más común es la parálisis cerebral, pero es muy amplia, hay niños que pueden tener una evolución casi independiente y hay otros que van a depender de su cuidador, pero a los que tienen una parálisis cerebral muy severa buscamos que el cuidador no batalle porque conforme van creciendo se vuelven más rígidos”, indicó Gutiérrez.Otra de las patologías que atienden es el pie equinovaro, y rehabilitación física para los padecimientos como el síndrome de Down y autismo.La organización inició en el 2012 apoyando a esta causa, pero en el 2016 arrancó el programa quirúrgico en el que hicieron 24 intervenciones.Durante un período de dos años han realizado 65 cirugías de ortopedia, pero buscan aumentar el número de intervenciones en un futuro.En las consultas participaron cinco especialistas, quienes brindaron la atención en la clínica Orthotheraphy, desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.• Parálisis cerebral• Patologías de columna• Pierna más larga que otra• Pie equinovaro• Postura de espalda