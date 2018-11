Ciudad Juárez— La falta de unidades de la línea de transporte 7 ha ocasionado que los usuarios paguen hasta 300 pesos en servicio Uber para evitar llegar tarde a sus actividades; otras personas prefieren caminar 15 minutos hacia las calles principales para llegar a su destino.Elena Sifuentes se transportaba para llegar a su trabajo ubicado en la calle Cartagena, en la colonia El Mirador, pero desde hace un año ha tenido que cambiar al servicio de transporte privado porque esperar una hora a que pase el camión la ha retrasado para llegar a su trabajo y acudir a las citas al Seguro Social.Por las mañanas un grupo de 20 personas siempre está esperando a que pase alguna unidad de esa línea, pero algunos prefieren tomar un taxi, caminar hasta la avenida Perimetral Carlos Amaya o hacia la calle Sevilla en vez de estar esperando, a veces, hasta más de una hora, dijo la entrevistada.“Váyase al Centro como a las 5:00 de la tarde y verá que esa ruta va a salir a las 7:00 de la tarde, la gente se tiene que regresar en taxi, esas son rutas que si las pusieran más seguido iríamos y vendríamos rápido hasta comprar el mandado aquí cerquitas”, comentó Sifuentes.Dijo que hay como máximo tres unidades que circulan por la colonia El Mirador, por lo que varias de las personas que esperan a diario en la esquina una rutera no traen dinero y deben caminar alrededor de un kilómetro para llegar tomar otro camión.Debido al mal servicio que ha proporcionado la línea 7, las personas prefirieron ya no usar esas unidades y fue decayendo la afluencia de usuarios, refirió Sifuentes.“Las personas no se suben porque no pasan seguido, si pasaran cada media hora lo consideraríamos, pero de una hora y media hasta dos horas, no, eso no está bien”, agregó Sifuentes.Por su parte Carlos Molina, quien vive en la calle Xochimilcas, utiliza el camión tres veces por semana para llegar a su trabajo y realizar actividades personales al centro.Molina debe caminar hasta 15 minutos al Eje Vial Juan Gabriel para tomar una unidad debido a que ha esperado aproximadamente una hora al transporte público.También ha gastado alrededor de 100 pesos en servicio particular, porque padece de una discapacidad motriz y eso le dificulta recorrer distancias largas.“Las únicos camiones que pasan por aquí son la 7, la Mirador y la ruta 5 que pasa más lejos, si mucho hay dos rutas que pasan por aquí y no son frecuentes”, agregó Molina.Dijo que hay muchas personas que necesitan transportarse en camión, pero desde hace un mes ya no se ve que circulen por esa calle.“Aparte del mal servicio, no pasan casi unidades y van muy rápido, parece que van volando; a veces, le haces la parada aquí y se detiene después de dos cuadras”, añadió Molina.Luz María Salazar ha esperado también un medio de transporte privado cuando tiene la necesidad de ir a consultas médicas al Seguro Social ubicado en la colonia Chaveña.Como los otros dos entrevistados ha preferido usar Uber para desplazarse cuando va a salir a realizar cualquier otra actividad, o también ha caminado 10 minutos en busca de una unidad de transporte que no sea la de la línea 7.