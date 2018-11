Ciudad Juárez— La diferencia entre las mujeres y los hombres que tienen un problema con el alcoholismo, son los duros estigmas que la sociedad lanza hacia ellas, al grado que muchas ni siquiera piensan en buscar el apoyo por temor al cómo serán vistas o juzgadas, pero en los últimos años el aumento de las féminas que ingieren alcohol, ha ido al alza, se explicó en el quinto evento del Mensaje a la Mujer, que llevó a cabo Alcohólicos Anónimos AC.“La razón por la que nosotros hacemos este evento enfocado a la mujer, es porque ahorita en la actualidad, el porcentaje de alcoholismo en esta población es bastante, estamos hablando de que en el 2017 era una mujer alcohólica por cada cuatro hombres, y este año, un estudio determinó que una de cada dos alcohólicos es mujer”, explicó una organizadora de la Central Mexicana de Servicios Generales de AA.Mencionó que en sus hogares, las mujeres con esta enfermedad son mal vistas y no cuentan con ningún tipo de respeto, a diferencia de los hombres “que hasta le hace uno el caldito o el menudo para que se cure la cruda”, señaló.“Una mujer alcohólica es más fácil de seducir, es presa fácil por consecuencias del alcohol, mal vista por la sociedad, dañada y lastimada por la familia, eso es lo que hace que la mujer sea un poquito distinta al hombre”, agregó.También mencionó que las féminas con este problema no alcanzan a ver las consecuencias, inicia con una copa y no tiene un límite, pero tampoco piensan que hay solución, y por los estigmas sociales, no buscan ayuda o si la encuentran, no se quedan porque piensan que lo pueden resolver solas o no creen que de verdad sea un problema.La entrevistada resaltó que la manera de procesar el alcoholismo es muy distinto en ambos sexos, ya que hasta las cuestiones físicas influyen, pero en cuestiones emocionales y morales, es más complicado para las mujeresRelató que el aumento se ha visto de igual manera en señoritas adolescentes que se refugian en el alcohol por la ausencia de sus madres en casa.“Como que la jovencita quiere verse un poquito más segura, más resistente, más entrona, como que ella quisiera ser más en primer lugar”, añadió.“El alcoholismo te puede llevar hasta perderlo todo, pierdes la familia, la dignidad, pierdes las ganas de vivir, todo, no hay un límite”, dijo.Actualmente AA cuenta con 64 grupos en ciudad Juárez, hay una población cercana a los 600 alcohólicos anónimos en Juárez, de los cuales sólo el 20 por ciento son mujeres de los 17 a los 70 años de edad.Estadísticas del Sector Salud confirman que el año pasado 23 mil personas murieron en hospitales públicos mexicanos con diagnóstico de cirrosis hepática por alcoholismo.

