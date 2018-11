Hasta 4 horas para ir a El Paso

Ciudad Juárez— Con la llegada de la temporada alta de cruces y la disminución de personal en la Aduana de El Paso –que envió agentes a reforzar el operativo contra las caravanas de migrantes– las filas alcanzaron tiempos de espera récord de hasta 4 horas y se prolongaron a un nivel nunca antes visto.Después de las 5 la fila del puente internacional Córdova-Américas pasó por mucho su límite de Pueblito Mexicano para llegar casi hasta Plaza de Las Américas. Eso implica una espera de 4 horas y casi 3 kilómetros desde el último auto hasta la garita.En el caso del Santa Fe, la fila alcanzó los 2 kilómetros, pues llegó hasta el Mercado Juárez, pasando por debajo del túnel, y generando una espera superior a las 3 horas.Las largas filas ocasionaron disputas entre guiadores, algunas fueron provocadas por invasión de carril y otras porque hubo conductores que buscaron retirarse de las filas sin que les importara tener que obstaculizar el tráfico a su paso.Lo anterior sucedió por la reciente ralentización de los tiempos de cruce generadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) luego de que ésta destinó personal a Arizona y California a manera de apoyo por la caravana migrante, quedándose con el mínimo indispensable.Cerca de las 4 de la tarde de ayer, un guiador que se vio encerrado en el carril de extrema derecha en la avenida Lincoln por el tráfico generado por los automovilistas que hacían fila hasta frente al Pueblito Mexicano para pasar a los Estados Unidos a través del puente internacional Córdova-Américas, descendió varias veces de su vehículo para decir a los demás conductores que le abrieran paso.“Si no te dejan pasar es porque vas mal. Déjame pasar a mí, déjame irme yo”, dijo el conductor, que guiaba un auto compacto gris, a otro que –en su intento forzoso por incorporarse a la línea sin hacer fila– le impedía buscar el retorno con su Suburban Tahoe para abandonar la larga espera a El Paso.Una vez que el guiador del auto compacto realizó su exigencia, quien guiaba la Suburban Tahoe aprovechó para ingresar intempestivamente a la línea sin haber hecho fila. Aunque ninguno de los demás guiadores descendió de su vehículo para pelear con él, el sonido en reclamo de los cláxones de los automóviles no se hizo esperar.En cuanto a la presencia de agentes viales, José Luis Sánchez, vocero de Tránsito Municipal, dijo que de forma constante, cuando se presenta ese tipo de filas en los diferentes puntos internacionales, se procede a hacer cierres de vialidades alternas.“Esto con la finalidad de evitar enfrentamientos entre los mismos automovilistas. Se busca que se respete, y que no llegue una persona y se interne de forma abusiva a la línea (…) Hemos generado ese despliegue de agentes de vialidad (…) cierran el retorno sobre Pueblito y los hoyos frente a El Chamizal”.La presencia de los elementos de vialidad también pudo ser percibida sobre la avenida Lerdo y Ramón Corona por la fila de vehículos que alcanzaba dichas calles en su espera a cruzar por el puente internacional Paso de Norte. En redes sociales se dio a conocer que a algunos guiadores que fueron sorprendidos intentando ingresar de manera forzosa a la fila les fue removida una placa por los tránsitos.Algunos usuarios a través de grupos de Facebook como Reporte de Puentes bromeaban con comentarios como “Santa Fe a tres días para pasar”. Lo anterior no únicamente se dio en el aspecto automovilístico, ya que peatones que pretendieron ingresar a El Paso también tuvieron que hacer largas filas de hasta 40 minutos en el puente libre mientras que las filas automovilísticas alcanzaron hasta las 4 horas para cruzar.

