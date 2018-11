Migrantes se vienen de Tijuana entre crisis

Ciudad Juárez— Migrantes que intentaron cruzar por Tijuana han empezado a llegar a Ciudad Juárez, pues la ven como una opción más fácil para lograr su objetivo de entrar a Estados Unidos para solicitar asilo.Especialistas dicen que es natural que ante la crisis de Tijuana los migrantes empiecen a voltear a otros lados, como Juárez. Ayer se documentaron al menos dos casos: un cubano y un mexicano que vieron más posibilidades de cruzar por esta frontera.Dorsan Lozano, un migrante de origen cubano explicó que abordó un avión como pasajero a la ciudad de Panamá desde donde inicio su viaje hasta Tijuana a través de varios países centroamericanos. De Guatemala abordó un avión que lo llevó hasta Tijuana, pasando por la ciudad de México, pero al ver que no podría cruzar por ahí, decidió venir a Juárez.“Yo tengo familia en los Estados Unidos y todo el dinero que me mandaban lo iba ahorrando hasta que junté una buena cantidad y me decidí a escapar de Cuba”, relató.Ya en Tijuana se dio cuenta que sería difícil cruzar a los Estados Unidos y decidió llegar a Juárez en un camión de pasajeros.“He vivido de todo, hasta que se me acabó el dinero aquí en Juárez. El taxi que me llevó desde la central hasta el puente me cobró mis últimos 500 pesos, ya después me dijeron que el taxista había abusado de mí por ser de Cuba”, contó.“Tijuana es la frontera más conocida en México y por eso creo que todos van para allá. Cuando se enteren que por Juárez ni se batalla como allá para cruzar, entonces sí se pondrá bueno. Lo mejor es que yo ya estaré del otro lado”, estimó.Otro caso es el de Ramón Beltrán, migrante de origen michoacano que se encuentra en espera de solicitar el trámite ante autoridades estadounidenses en las instalaciones de la Casa del Migrante, quien tuvo que ahorrar durante un año para poder realizar el viaje desde Uruapan a Tijuana y desde esa ciudad a Juárez en un periplo de cuatro meses.“Allá donde vivía las cosas están muy feas. La violencia es de todos los días. Los narcos tienen amenazado a todo mundo y no aguanté más”, relató Beltrán quien ahorró cuanto pudo a escondidas de su familia y salió de su casa sin avisar.“Hasta que llegué a Culiacán pude hablar con mi gente, pensaron que estaba muerto, pero les dije que me iba para los Estados Unidos”, agregó.De acuerdo al último reporte de la Casa del Migrante, en Juárez han sido atendidos alrededor de 700 migrantes desde el 27 de octubre pasado.“La capacidad que tienen las autoridades de Estados Unidos para recibir las solicitudes de asilo está sobrepasada y eso implica el escenario posible que se esperaba, de que en determinado momento los migrantes se desplazaran a un lugar distinto donde pudieran hacerla de mejor manera”, expresó Rodolfo Rubio Salas, académico del Colegio de Chihuahua (Colech) especializado en migración.Rubio Salas mencionó que es difícil predecir en estos momentos si va haber un flujo masivo de migrantes hacia esta ciudad, aunque de darse se generarán condiciones que en la historia de Juárez no habían existido y habrá que gestionarlas y enfrentarlas de la mejor manera.“Algunos migrantes se están desplazando a Ciudad Juárez porque las condiciones en Tijuana están rebasadas no solamente en términos de las solicitudes de asilo sino también de la capacidad que tienen para ayudar y apoyar el movimiento de estas personas de Centroamérica, básicamente”, expreso.El investigador y académico mencionó que la situación es tensa y complicada desde hace varias semanas y evidentemente se esperaba que la escalada de tensión subiera en la medida que todas esas personas no pudieran meter la solicitud de asilo como está establecido en el Derecho Internacional.Dijo que las personas tienen el derecho de meter una solicitud de asilo y en este caso aduciendo que las condiciones de sus lugares de origen en términos de violencia e inseguridad no son las mínimas para vivir y a partir de eso deciden hacer una solicitud en otro país, en este caso Estados Unidos.“Creí en un principio que a lo mejor los migrantes se separaban y la caravana se dividía viajando a diferentes lugares, pero se concentró en Tijuana donde Estados Unidos ya estaba preparado y listo para enfrentar una condición de este tipo y mandar un mensaje contundente de que bajo esa condición no va ser posible dándose el encontronazo entre migrantes y autoridades migratorias”, expresó.Rubio Salas dijo que se trata de un escenario complicado y difícil, pero también para los migrantes es un problema por las condiciones de sus lugares de origen a veces no la medimos y hablamos mal de lo que se tiene que enfrentar cuando ellos están en tránsito o llegando a una ciudad fronteriza.