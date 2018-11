Luchan artesanos por sobrevivir

Ciudad Juárez— “No siempre se gana en estos eventos, a veces también se pierde, a veces puede irnos bien o mal, pero no siempre se gana”, expresó José Francisco Enríquez, vendedor foráneo que ayer acudió a la feria “Producido con Valor” que organiza el Gobierno del Estado.Como él, otros comerciantes señalaron que han viajado desde otras partes de la república en búsqueda de una mejor suerte para ofertar sus productos en suelo juarense, pero señalan que por desgracia hay ocasiones en las que pierden más de lo que podrían ganar.Hace dos meses que Ramiro Santos, de 42 años, dejó su hogar y a su familia en Puebla en búsqueda del mercado ideal para vender sus artesanías, collares, pulseras, anillos y huaraches con chaquira. Son algunos de los productos que elabora a mano durante días, y siempre tiene esperanza de que sean adquiridos por los juarenses.Dos mil 285 pesos le costó un pasaje en camión desde la Ciudad de México hasta Chihuahua, donde ha dado varios viajes en diversos eventos para vender su mercancía; vive en un pequeño cuarto por el que paga mil 500 pesos al mes, junto con otros dos comerciantes foráneos.Pese a los esfuerzos y a la inversión de tiempo y dinero que tiene que hacer para salir adelante, explica que no puede regresar a vender en su ciudad de origen, ya que allá la competencia es demasiada y todos ofertan los mismos productos, por lo que básicamente no hay trabajo.“No hemos encontrado todavía un evento donde nos vaya bien, estamos sobreviviendo nada más”, expresó, y añadió que únicamente saca lo justo para cada día, aunque la esperanza en el suelo juarense no se apaga, pues mencionó que tal vez las ventas bajas se deben a la temporada invernal, por lo que ahora su plan será volver a su hogar para celebrar junto a su esposa y seis hijos las fiestas decembrinas, y regresar.Como él, Marisela Pérez, de 29 años de edad, invirtió más de 15 mil pesos en pasajes de autobús desde Puebla para viajar a la frontera junto con su marido, ambos se dedican a la venta de dulces típicos y ropa bordada, misma para la que cada vez invierten menos porque las ventas son muy bajas.Hace un año dejaron su ciudad natal para venir aquí, viven en un pequeño cuarto en la avenida de los Aztecas por el que pagan mil 500 pesos mensuales y aunque han invertido también para participar en las mismas ferias de Chihuahua, narró que la ganancia es muy poca.“Si no vendemos, no comemos; así es, y vinimos porque conocidos nos dijeron que acá había mucho trabajo, que si no en la venta estaba la maquila, pero la verdad es que nosotros siempre nos hemos dedicado a esto, no hacemos otra cosa y hubo una vez que nos quedamos hasta dos meses sin nada, hasta que fuimos a pedir y nos dijeron de estos eventos y ahí medio la llevamos”, dijo Pérez.Estos fueron dos de los cerca de 25 puestos que participaron ayer en la feria “Producido con Valor”, que se llevó a cabo desde el viernes en las inmediaciones del Parque Central Poniente.Café, artesanías, abrigos para perritos, ropa mexicana, dulces típicos, cremas, maquillaje, cintos, calzado artesanal, churros, papas, nieves oaxaqueñas y bisutería, es algo de lo que el pasado fin de semana los juarenses pudieron encontrar en este sitio.