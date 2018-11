Ciudad Juárez— “En una maleta no caben 30 años de vida”, dijo Juan N., un migrante venezolano con título profesional de Enfermería que trabaja como mesero en un negocio local con la intención de apoyar a su madre María Elena, misma que tuvo que permanecer en su tierra.En entrevista, Juan –quien lleva 4 meses en la ciudad– mencionó que gana más de mesero en el restaurante aquí que como enfermero en su natal Venezuela.La hiperinflación en su país, aunada con la inseguridad y el deficiente servicio público, orillaron al venezolano a migrar para apoyar a su familia, principalmente a su mamá, quien es cuidada por su hermano Pedro; factor que le permite poder concentrarse en el trabajo.“Comprar ropa, comprar zapatos en Venezuela, es muy, muy costoso y te puede costar hasta 3 meses reunir para comprar un par de zapatos (…) Comprar por ejemplo un bote de pintura para pintar una casa es muchísimo dinero, muchísimo”, dijo.Continuó: “Antes de salir de Venezuela, yo ganaba 40 millones de bolívares porque tenía varios empleos pero un kilo de carne costaba 10 millones de bolívares, una cartera de huevos te costaba 8 millones de bolívares. Entonces, trabajaba todo el mes y se me iban 18 millones de bolívares en dos cosas nada más. Apenas daba para sobrevivir”.La intención de Juan es permanecer en México, en Ciudad Juárez, por lo que está tramitando su refugio a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Aún no está seguro si le darán una carta de visitante por razones humanitarias hasta que la Comar le dé su condición de refugiado.“Estoy esperando a ver si me dan una respuesta afirmativa (de refugio) porque una de las ventajas que da Comar es que uno puede solicitar su familia. Entonces, es una de las condiciones que estoy esperando pero es un proceso tardío (…) pero luego que lo aprueban uno puede solicitar su familia directa, por ejemplo padres, hijos, esposa, y en este caso hermanos”, comentó el venezolano.Para Juan, la acción de migrar se dio luego de meses de reflexión. Recordó que preparaba su maleta y posteriormente la desarmaba hasta que llegó un momento en el que amigos venezolanos que radican en México desde hace años le ofrecieron apoyo para emprender su viaje.“No lo pensé. Me dijeron que me acercara a México, que ellos me iban a ayudar con todos los gastos porque la entrada a México es bastante complicada. Migración en los aeropuertos está bastante estricta. Sobre todo por eso que ya se conoce que los venezolanos están saliendo no a hacer turismo sino a quedarse”, mencionó.“La salida de Venezuela es muy, muy costosa (…) Yo tenía que trabajar dos meses como enfermero en una universidad para comprarme un dólar. Salir de Venezuela era muy costoso. Tuve que vender mi televisión, vendí un aire acondicionado. Trabajé muchísimo, mañana, tarde y noche en los últimos meses antes de salir. Traté de ahorrar todo lo posible, la liquidación de mi trabajo me sirvió para hacer un colchón económico”, puntualizó.Fue con el apoyo de sus amigos que por casualidad fueron a Bogotá a pasar unos días de vacaciones que logró armarse de valor. Éstos le dijeron “véngase hasta Bogotá y de Bogotá nos vamos hasta México todos”.“Salí el 16 de julio y llegué el 24 del mismo mes (…) (El empleo en el restaurante) Lo tengo mientras llega mi título universitario de Venezuela. La taquería me dio oportunidades maravillosas. Es un oficio nuevo, es un trabajo honrado y me han tratado excelente (…) Mi trabajo actual no es diferente de lo que hacía porque antes también fui mesero de mis pacientes (como enfermero). Ha sido una bonita experiencia”, señaló el extranjero.