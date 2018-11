Largas filas en puentes causan disputas entre guiadores

Ciudad Juárez.- Las largas filas en los puentes internacionales presentadas este día han ocasionado disputas entre guiadores. Algunas son ocasionadas por la invasión de carril, y otras porque conductores buscan retirarse de las filas sin importar que tengan que atravesar el tráfico de todos los carriles.Un guiador que se vio encerrado en la Avenida Lincoln, a la altura del Pueblito Mexicano, por el tráfico generado por los automovilistas que hacían fila para pasar a los Estados Unidos a través del Puente Internacional Córdova-Américas descendió varias veces de su vehículo para decir a los demás que le abrieran paso.“Si no te dejan pasar es porque vas mal. Déjame pasar a mí, déjame irme yo”, dijo el conductor que únicamente quería retornar a otro que buscaba internarse forzosamente a la fila. Una vez que éste retornó, el conductor de un vehículo suburban Tahoe aprovechó para meterse a la línea.En cuanto a la presencia de agentes viales, José Luis Sánchez, vocero de Tránsito Municipal dijo que de forma constante, cuando se presentan ese tipo de filas en los diferentes puntos internacionales, se procede a hacer cierres de vialidades alternas.“Esto con la finalidad de evitar enfrentamientos entre los mismos automovilistas. Se busca que se respete, y que no llegue una persona y se interne de forma abusiva a la línea (…) Hemos generado ese despliegue de agentes de vialidad”. WhatsApp Video 2018-11-25 at 4.56.28 PM (1) from El Diario de Juárez on Vimeo

