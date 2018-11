Abrirá Rino Center quirófano al subsanar fallas

Ciudad Juárez— La clínica Rino Center abrirá eventualmente el quirófano suspendido por las autoridades estatales, una vez que subsane un par de inconsistencias detectadas tras la malograda operación estética de la nariz que le costó la vida a la paseña Laura Ávila.Así lo dio a conocer el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) en Juárez, Ismael Flores Jiménez, quien confirmó que el establecimiento no dejó de operar y tampoco pagará una multa por el hecho que cobró relevancia a nivel nacional e internacional.El caso de Ávila se registró el 30 de octubre, cuando acudió a la clínica para someterse a una cirugía y ya no despertó tras una complicación con la anestesia que le causó daño cerebral. El sábado se reportó la muerte de la mujer, tras 25 días de permanecer en coma en un hospital de El Paso.Al atender la denuncia de los familiares, la Coespris acudió al negocio y encontró dos inconsistencias “que pudieron considerarse medianamente graves”, según lo declaró Flores Jiménez después del incidente.El funcionario se reservó en qué consisten dichas inconsistencias para no perjudicar a la empresa.“Se emitió una suspensión temporal de actividades, mientras ellos se regularizan en esa situación detectada, y es parcial porque es en relación con un área específica”, explicó el funcionario el 14 de noviembre.“Estas irregularidades no las podemos ventilar porque sería en perjuicio de las partes, tenemos por ley que no podemos compartir este tipo de detalles”, agregó.En el último informe del titular de la Coespris, rendido el fin de semana, expuso que los propietarios de la clínica ya estaban llevando la documentación requerida para subsanar las inconsistencias detectadas, por lo que eventualmente van a volver a realizar cirugías en el quirófano suspendido.Aun con la suspensión provisional, los consultorios nunca dejaron de operar y las cirugías se estuvieron programando en otros hospitales, según trascendió.Fue a las 9 de la noche del 30 de octubre cuando el director de la clínica le dijo al prometido de Laura que debían trasladarla a otro hospital debido a las complicaciones del caso.• Laura Ávila acude a la clínica el 30 de octubre para someterse a una cirugía• Una complicación con la anestesia le causó daño cerebral• Tras 25 días de permanecer en coma muere el sábado 24 de noviembre en un hospital de El Paso

