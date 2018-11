Ciudad Juárez— Juan Carlos Balderas Contreras, “El Roñas”, líder de la división Vieja Guardia de la pandilla “Los Aztecas”, fue ejecutado ayer en el cruce de las calles Artículo 123 y Santa Fe de la colonia Luis Echeverría mientras se encontraba a bordo de una camioneta de modelo antiguo, confirmaron fuentes oficiales.“El Roñas”, quien había sobrevivido a un intento de ejecución el pasado cuatro de septiembre en el restaurante ubicado en la Paseo Triunfo de la República, casi esquina con la avenida Adolfo López Mateos, era uno de los últimos cabecillas de la guerra entre narcopandillas y uno de los objetivos de la Fiscalía General del Estado (FGE).La FGE había identificado a “El Roñas” y a Alfredo Martínez Mendoza “El Fredy” o “El Ferro” como los principales generadores de violencia en esta ciudad, después de las ejecuciones de Joel René Roque Flores “El Renato”, Eduardo Ravelo Rodríguez “El Tablas” y Juan Arturo Padilla Juárez “El Genio”, quienes enfrentaban una abierta disputa contra René Gerardo Garza Santana “El 300”, capturado en Aldama el 7 de noviembre.El reporte de las autoridades señala que ayer alrededor de las 5 de la tarde Contreras Balderas se encontraba en una camioneta de modelo antiguo color blanco cuando se le acercó un hombre en bicicleta y le realizó disparos para privarlo de la vida.Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública aseguraron la escena y pusieron en marcha un operativo para localizar al responsable, sin que hasta el cierre de esta edición se reportara su detención.La Fiscalía General del Estado informó que en las carpetas de investigación la separación de “La Línea” y “Los Aztecas” ocurrió en el inicio de este año, pero las ejecuciones se agudizaron de mayo a agosto, meses en los que se registraron 660 asesinatos.El 9 de agosto, el fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava, informó que tras esta división emergieron nuevas células independientes de los dos cárteles de la droga que operan aquí y que pretenden organizar nuevos equipos para traficar drogas en las calles y para otras actividades delictivas.Dijo que “El Roñas” es emancipado de “Los Aztecas” y uno de los que se tienen identificados como quienes pretendían levantar una estructura propia.Mencionó que no había claridad respecto a quién suplió en el mando a Juan Arturo Padilla Juárez “El Genio”, asesinado el 2 de agosto en el penal de Aquiles Serdán.Él estaba identificado como el segundo al mando de la Vieja Guardia Azteca, una de las facciones en que quedó constituida la pandilla al dividirse.Dijo que tanto “El Roñas”, como “El Ferro” o “Fredy” disputan el control de la venta de drogas a René Garza Santana “El 300”, encargado de la plaza por parte del grupo “La Línea”, de acuerdo con la información con que cuenta la Fiscalía.El reporte de la Fiscalía es que “La Línea” designó como nuevo líder a René Garza Santana “El 300” sin consultar a los viejos aztecas, lo cual trajo la fractura interna en la pandilla, ya que para “la vieja guardia” no se respetaron escalafones.Garza Santana se habría desvinculado de la pandilla azteca y conformó una nueva estructura llamada La Empresa, de acuerdo con el reporte oficial.Históricamente “Los Aztecas” se empleaban como brazo ejecutor de “La Línea” para apoyar al Cártel de Juárez en sus actividades de trasiego de droga y oponerse de forma férrea a las pandillas “Los Mexicles” y “Artistas Asesinos”, que defienden los intereses del Cártel de Sinaloa, según informes documentados en archivos de prensa.La llamada “Vieja Guardia” de los Aztecas era liderada por 4 personas: Eduardo Ravelo Rodríguez, “El Tablas”, detenido en Michoacán en junio pasado; Juan Arturo Padilla Juárez “El Genio”, asesinado el 2 de agosto en el penal de Aquiles Serdán; “El Roñas”, contra quien atentaron el pasado 4 de septiembre en un restaurante de Ciudad Juárez, y Alfredo Martínez Mendoza “El Ferro” o “Fredy”.“El Roñas”, líder de la vieja guardia de los “Aztecas”, fue el objetivo de un ataque en un restaurante localizado en Paseo Triunfo y López Mateos, el pasado septiembre, donde quedó sin vida “El Renato” mientras que un niño de 4 años quedó lesionado tras el atentado.Según los datos dados previamente por la Fiscalía, tras la ejecución de “El Roñas” de ayer, al frente de la Vieja Guardia de los Aztecas quedó “El Ferro” o “El Fredy” mientras que René Gerardo Garza Santana “El 300” se encuentra recluido en un penal federal de Guanajuato.En otros hechos, un hombre fue localizado sin vida ayer a las 6:30 de la tarde en el interior de una peluquería ubicada en las calles Popocatépetl y Manuel J. Clouthier en el fraccionamiento Del Real.El informe de vecinos señala que no habían visto a esta persona desde varios días atrás.Familiares y conocidos del hombre acudieron a buscarlo al negocio al no tener noticias de él y al llegar lo encontraron muerto.Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron a recoger el cuerpo de la víctima para su traslado al Semefo donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte y establecer su identificación.

comentarios

