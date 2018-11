Ciudad Juárez— Ayer concluyó la consulta nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) en la que durante el fin de semana niñas, niños y adolescentes pusieron en práctica su derecho a participar y tengan un espacio para expresarse libremente sobre situaciones de la vida cotidianaSe trata de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 en la que menores con edades entre los 6 y 17 años compartieron sus opiniones sobre situaciones que tiene que ver con la vida cotidiana con la perspectiva de género y derechos humanos.Durante la semana que permanecieron abiertas las casillas se registró una participación de alrededor de 21 mil niñas, niños y adolescentes, informó José Garibay vocal de capacitación electoral y educación cívica de la junta distrital ejecutiva 04.Para esta consulta se instalaron 767 casillas en toda la entidad, de las cuales 335 estuvieron ubicadas en Juárez.La consulta infantil tuvo boletas con varias modalidades: un formato electrónico, boletas en formato impreso para su uso en zonas o espacios donde no haya condiciones para habilitar boletas electrónicas, hojas de expresión gráfica para personas que no sepan leer o escribir o con alguna discapacidad que no les permita responder una boleta y en lenguas indígenas.En el 2015 se realizó la Consulta Infantil y Juvenil en la cual participaron en la entidad 55 mil 662 niñas, niños y adolescentes.Las casillas fueron instaladas en espacios públicos del 17 al 25 de noviembre, en escuelas del 20 al 23 y casillas itinerantes en hospitales, casas de hogar y centros de readaptación infantiles.La Consulta Infantil y Juvenil 2018 se organizó en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación y Deporte, los Servicios Educativos del Estado, la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar y la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.