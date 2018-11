Ciudad Juárez— El costo de los daños causados por choques a infraestructura urbana, como postes de alumbrado público, señalamientos viales y hasta semáforos asciende a 2 millones de pesos, de acuerdo con datos de dependencias municipales.En lo que va de este año se registraron 106 casos, establecen la Dirección de Control de Tráfico y la de Alumbrado Público.Mensualmente se presenta un promedio de cinco afectaciones a alumbrado público, debido a accidentes vehiculares, lo que significa 55 sucesos en este año, dio a conocer el vocero de la Dirección General de Servicios Públicos, David Campos.Explicó que el perjuicio es a las bases, arbotantes y luminarias.El costo de los daños a los postes de alumbrado público asciende a 18 mil pesos cada uno, mencionó.Anotó que aparte, este año han sido afectadas tres subestaciones de alumbrado público, con valor de 45 mil pesos cada una.Aseguró que toda la infraestructura ha sido sustituida por Servicios Públicos.A su vez, la Dirección de Control de Tráfico tiene registrados 48 casos de señalamientos, postes y semáforos destruidos por choques.El monto de esos daños es de 921 mil 871 pesos, afirmó el portavoz de la Dirección General de Tránsito Municipal, José Sánchez Martínez.Dijo que el costo de los semáforos varía, pero por ejemplo, de uno que está en Óscar Flores y calle Sierra Madrea del Sur y que fue chocado el 18 de noviembre, el precio es de 75 mil 663 pesos.Además el precio de un señalamiento vial completo es de 2 mil 500 pesos, dio a conocer.La mayoría de los choques es de conductores en estado de ebriedad, y los accidentes principalmente se presentan durante los fines de semana, se informó.Ante la situación, la comisión de regidores de Servicios Públicos revisa desde hace meses crear un fondo especial para reparar de inmediato estas afectaciones; aún no han concretado nada.Actualmente las afectaciones tardan en arreglarse o no se reparan, debido a que por ejemplo puede intervenir el seguro de daños del conductor, y la Tesorería Municipal no cuenta con el parte de Tránsito para ir a cobrar la infraestructura a la compañía aseguradora, dio a conocer anteriormente el tesorero Gerardo Ronquillo Chávez.En otros casos el guiador paga la fianza correspondiente, el recurso entra al fondo de gasto corriente de la Tesorería Municipal, y es un procedimiento largo para que Servicios Públicos o Control de Vialidad recuperen el dinero y reparen el daño, se informó.La comisión de Servicios Públicos propuso crear un fondo para esas reparaciones, planteamiento que está en revisión.

