Ciudad Juárez— Ezequiel Palacios Ángeles, apodado por sus víctimas como “El Cínico”, solicitó a un Tribunal de Control que lo cambien de celda porque teme ser asesinado.El reo presuntamente amagaba a las víctimas diciéndoles que él pertenece al grupo criminal de “La Línea” y les aseguraba que debían entregar el dinero o de lo contrario los miembros de esa organización iban a entrar a los negocios a hacer desastre.Pero ahora, en una audiencia pública, Palacios le señaló a la jueza de Control, Brisa Yadira Meraz Mendoza, que “La Línea” ofrece 80 mil pesos por su cabeza y le solicitó a la resolutora que lo envíen a un área del Cereso 3, que señaló es controlada por integrantes del cártel de Sinaloa donde se encuentra recluido un sobrino de él quien puede darle protección.Durante esta diligencia la jueza vinculó a proceso a Palacios Ángeles como presunto responsable del robo a un restaurante de mariscos y también le ordenó a la directiva del Cereso 3 de Ciudad Juárez que reubique al interno a un área donde no corra riesgo su vida.El atraco ocurrió el pasado 27 de agosto aproximadamente a las 20:45 horas cuando al parecer Palacios Ángeles ingresó al restaurante ubicado en la avenida De las Américas número 1411 del fraccionamiento Margaritas, muy cerca del puente internacional Córdova de las Américas, y se apoderó de 10 mil 429 pesos.Desde agosto pasado el MP recibió las declaraciones de la cajera, la encargada y el parquero del restaurante, entre otras.La primero de ellos señaló que esa noche estaba laborando cuando vio que ingresó un masculino y se acercó a su área de trabajo, se inclinó y recargó sobre la ventanilla para quedar muy cerca de su oído y le dijo que él pertenecía a un grupo delictivo que iba a entrar a secuestrar a una persona y luego le exigió el dinero de las ventas.“Buenas noches bebé. Somos parte de un comando armado organizado. Venimos a sacar a una persona de aquí y la vamos a “levantar”. Nos la vamos a llevar, no queremos hacer un desmadre, afuera están varios en diferentes puntos esperando entrar. Vamos a entrar cuando yo haga una señal. Tú no hagas nada, no te mueves porque si no vas a valer madre y todos aquí, empezando por el parquero el hijo de su pinchi madre. No queremos hacer desmadre así que todo depende ti”, señaló la fiscal al hacer referencia a la declaración de la cajera.Palacios Ángeles, quien también se hace llamar Ezequiel Madera Madera, fue detenido desde el mes de septiembre de este año y en contra de él ya se han iniciado otras tres causas penales, dos por el delito de robo y una por extorsión agravada.Una causa penal corresponde a un asalto ocurrido el 22 de julio del 2018 en un motel ubicado en la avenida Óscar Flores Sánchez; la segunda a extorsión sucedida los días 26 y 28 de julio de este año en contra del propietario de una lavandería ubicada en la avenida Manuel Gómez Morín y la tercera a un robo acaecido el primero de septiembre de 2018 a una sucursal de la cadena de farmacias Guadalajara ubicada en las avenidas Ejército Nacional y Manuel Gómez Morín de la colonia Satélite.

