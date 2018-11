Ciudad Juárez— Cinco de las 28 líneas de transporte público que recorren la ciudad están a punto de desaparecer por incosteables, ante el incremento de los combustibles y de refacciones para los camiones, advirtieron concesionarios.Estas son la Circunvalación, Mercado de Abastos, las rutas 6 y 7, y la Central, que presentan una ocupación diaria promedio de entre 200 y 250 pasajeros pero que cada vez empiezan a espaciar más la continuidad de sus recorridos, dijo Rubén Vega, secretario general de Ruteras en Juárez.La línea Mercado de Abastos, por ejemplo, tiene en total 45 unidades, pero de ellas actualmente sólo opera el 25 por ciento debido a que los altos costos de la operación limitan a sus concesionarios a seguir invirtiendo, detalló.“No da la operación, si traes diez camiones, pones cinco a trabajar y los otros descansan”, dijo.El líder de los transportistas expuso que aunque el aforo de usuarios se ha mantenido desde que recorren la ciudad, se gasta en diesel hasta el 70 por ciento de lo recaudado.“El aforo siempre ha sido el mismo, pero los costos del diesel subieron cuatro o cinco pesos por litro, y es lo que nos está impactando”, agregó.Datos de internet refieren que el costo del diésel en la frontera ascendía ayer a 19.85 pesos por litro, aunque el precio no ha variado entre esa cifra y los 20 pesos en los últimos meses.El análisis ofrecido por el representante de los concesionarios indica que cada camión obtiene una ganancia de mil 750 pesos diarios, de los que alrededor del 70 por ciento se usan en el mantenimiento de la unidad.Comentó que para los usuarios los tiempos de espera del camión se han incluso duplicado. “Si antes esperaban el camión cinco minutos, ahora lo esperan durante 10 o 12 para poderse subir”.Aun y cuando Vega asegura que la afluencia de pasajeros no ha bajado, datos del Departamento de Transporte Público en la Zona Norte ubican a esas cinco líneas como las menos aforadas de todo el servicio de transporte que se ofrece en Juárez.Esto, en comparación, por ejemplo, con las rutas 1A, 1B, 2A, 2B, Interdependencias, Universitaria, Poniente Sur, y distintas de Valle de Juárez, cuyo promedio de clientes no baja de 600 diarios.Dijo que en conjunto con Transporte Público se está trabajando en la reestructuración de algunas de esas líneas, con otras que hacen recorridos similares, para amortiguar los impactos y tratar de provocar las menos afectaciones a los usuarios.“Esas líneas van a seguir sufriendo un poco, pero vamos a reacomodarlos para que sigan prestando el servicio”, anotó.• Circunvalación• Mercado de Abastos• Rutas 6 y 7• Central

