Van al rescate de la Bellavista

Ciudad Juárez— Alumnos, maestros y los habitantes de la colonia Bellavista asentada desde 1913 en esta ciudad buscan que las nuevas generaciones conozcan su historia y se apropien de los espacios públicos de un lugar que debería ser considerado patrimonio histórico de la ciudad.Como parte de un proyecto de los alumnos del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte (IADA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), ayer presentaron el foro La Colonia Bellavista Testimonios, Historias y Patrimonio realizado en la sala de arte Germán Valdez “Tin Tan”.La doctora Teresa Vázquez Castillo, quien imparte la clase de Seminario de Investigación en Arquitectura-Patrimonio, comentó que han trabajado desde hace más de tres años en la colonia para darle continuidad a los proyectos de los estudiantes.Agregó que la Bellavista necesita mucha atención, principalmente porque es una colonia con muchas estructuras de adobe y es una de las primeras asentadas en la ciudad.“Esa colonia debería considerarse en su totalidad patrimonio histórico, parte del Centro histórico, pero no está contemplada como tal en el plan de renovación del Centro, comentó Vázquez.En las clases que imparten los docentes tratan de sensibilizar a los estudiantes porque muchos de ellos no conocen esa colonia ni la zona Centro, agregó la docente.Cuando algunos alumnos visitaron la Bellavista les pareció muy bonita, varios de ellos tienen la imagen de la ciudad a partir de la zona del Pronaf, comentó Vázquez Castillo.Los residentes le han pedido que arreglen el parque, por lo que se hizo una reforestación hace un año, pero arrancaron los árboles.Agregó que es importante que los futuros arquitectos sean excluyentes con la comunidad en la renovación de su barrio, porque si no se incluye a la comunidad, llegan y tiran alguna construcción y se pierde parte de la historia de la ciudad.

