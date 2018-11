Ciudad Juárez— Abel García González, el antiguo director jurídico de Fibrashop, la empresa dueña del centro comercial Las Misiones, calificó al freno del cobro del estacionamiento del mall como una “bandera política” que perjudica a clientes e inversionistas.La intención, puntualizó, es que gobernantes tanto municipales como estatales consigan votos sin importar que se perjudique directamente a los empresarios y a la misma población, debido a que no cobrar por estacionamientos “disminuye la calidad del servicio”.“Este es un punto de vista personal. Considero que los políticos se preguntan qué le gusta a la gente: pagar menos, en lo que sea. Entonces, dicen 'qué puedo hacer para que paguen menos', y se les ocurrió en algún momento decir ‘pues que no paguen los estacionamientos’, y yo (como Gobierno) saco una ley en la cual impido que se cobren estacionamientos en centros comerciales, y eso a la gente le gusta. Es una medida populista”, mencionó García González.Continuó: “La gente dice ‘de que vaya al súper y que me cobren el estacionamiento a que sea gratis, pues que sea gratis’. Yo como usuario qué prefiero, ¿pagar o no pagar? Pues no pagar. La gente se pone contenta y dice ‘qué bueno que este político tomó esta determinación para que no se cobre el estacionamiento’. La realidad es que sí beneficia al usuario, cuando se mantienen los mismos servicios, pero a costa de qué, a costa de un particular al que le costó trabajo hacer ese estacionamiento”.Asimismo, agregó que sería muy diferente que el Gobierno dijera “qué ya no paguen estacionamiento y yo les voy a construir un estacionamiento, o que dijera ‘yo con recursos públicos le voy a pagar al dueño del estacionamiento y se los voy a dar gratis’”.Al respecto, se buscó una versión por parte del Municipio. La titular de Comunicación Social, Mónica Luévano, informó que no fue posible entablar comunicación con el secretario del Ayuntamiento, por lo que será este día cuando se tenga una opinión sobre los comentarios.García González fue director jurídico de Fibrashop en el momento de la adquisición de Las Misiones por la empresa. Recordó que en agosto de 2014 se firmó el contrato definitivo de compra-venta, y se ejecutó en escritura pública en octubre del mismo año.“En octubre de 2014 el centro comercial Las Misiones fue vendido por el señor José Rodolfo Martínez a Fibrashop, y a partir de ese momento, dicho centro comercial es propiedad única y absoluta de Fibrashop, y el señor José Rodolfo Martínez, y Grupo Roma, no tienen propiedad ni algún interés en relación con Las Misiones”, puntualizó.