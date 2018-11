Fallas cardiacas, principal causa de muerte en juarenses

Ciudad Juárez— Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte entre los juarenses desde el 2015. En la ciudad, tres de cada 10 pacientes mueren antes de un año por abandonar su tratamiento.Alejandro Ortiz Arroyo, presidente de la Sociedad Médica del Centro Médico de Especialidades, informó que la enfermedad arterial coronaria es la principal causa de muerte en Juárez superando a la diabetes por tercer año consecutivo.“Lo grave del asunto es que las muertes derivadas por problemas en el corazón van en aumento debido a la falta de programas de salud adecuados y a que los mismos pacientes no tienen una cultura de atención y cuidado hacia su persona”, dijo.El especialista agregó que el 30 por ciento de los pacientes que mueren por causas arteriales “lo hacen porque abandonaron sus tratamientos y no porque la enfermedad se agrave, como podríamos pensar”.En Juárez se registran seis mil 416 hospitalizaciones al año por diferentes problemas en el corazón.Las cifras fueron dadas a conocer durante el primer día de las LXIX Jornadas Médicas de Aniversario del Centro Médico de Especialidades, donde se estudiaron los protocolos de atención en el síndrome isquémico coronario agudo.“Es importante identificar los signos y síntomas de la enfermedad y no dejarlos pasar. Hay que recordar que en la mayoría de los casos los dolores que avisan de algún problema en el corazón o infarto pueden durar días”, dijo.Los síntomas que advierten problemas en el corazón son: dolor en el pecho, brazo izquierdo y en la boca del estómago; sudor y falta de aire repentina. El riesgo de morir por un infarto se duplica si no se recibe tratamiento antes de los primeros 120 minutos, explicó Ortiz Arroyo.“El poco cuidado preventivo que existe, desde la alimentación hasta el estilo de vida, abona para que los problemas del corazón se vuelvan más comunes entre la población. Se ha convertido en un problema de seguridad sanitaria en el país”, consideró.A esto hay que sumarle el costo del tratamiento promedio que va desde los 60 mil los 150 mil pesos al año, según estimó el especialista.Los grupos vulnerables y que se deben realizar un estudio completo del corazón cada año son los hombres arriba de los 45 años de edad y las mujeres a partir de los 55 años; las personas con problemas de obesidad y diabéticos.Esta fue la edición número 69 de las Jornadas Médicas de Aniversario del Centro Médico de Especialidades, que abrió sus puertas en 1949 y ahora cuenta con una plantilla de 125 doctores.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.