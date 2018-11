Autoridades municipales y estatales desconocen plan

Ciudad Juárez— Autoridades municipales y estatales no conocen aún el plan que se discute entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, para que quienes buscan asilo político en Estados Unidos esperen en México mientras se lleva a cabo el proceso.De acuerdo con medios nacionales e internacionales, se trata de una indicativa propuesta por el presidente estadounidense para que dentro del programa “Quédate en México”, las personas permanezcan en este lado de la frontera mientras se realiza el proceso, lo que podría tardar meses o incluso años.Dicho acuerdo habría sido discutido por el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y el futuro canciller mexicano Marcelo Ebrard.Al respecto, el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez manifestó no tener conocimiento sobre el mismo, aunque preparan un plan de contingencia para en caso de que algo suceda.Dijo que se cuenta con 12 albergues para refugiar a las personas, a la par que recalcó que la localidad no está preparada para recibir a cantidades mayores de migrantes, aunque en Juárez no ha sido tanta la problemática como en otras fronteras.“Vamos a trabajar con el proyecto de contingencia en caso de que se presentara una cantidad importante de miles de migrantes, abriendo albergues y trabajando en conjunto con el Gobierno del Estado”, dijo.Mario Dena, subsecretario de Gobierno en la Zona Norte, manifestó no tener conocimiento sobre este plan, aunque agregó que el Estado seguirá siendo solidario con los migrantes.“Estamos viendo las capacidades que tiene Juárez y las condiciones que existen y lo que podemos construir juntos con la ayuda del Municipio”, comentó.Sobre el Centro de Atención a Migrantes planeado desde el inicio de la administración estatal en las antiguas oficinas de Recaudación de Rentas, dijo que la construcción tomará al menos seis meses más, aunque recalcó que solamente serán oficinas de atención y no albergues.Ayer, El Diario publicó que desde que se activó el operativo de apoyo al migrante y se trasladó a 193 extranjeros del puente internacional Paso del Norte a la Casa del Migrante el pasado 9 de noviembre, se ha atendido a alrededor de 700 personas en el lugar.

