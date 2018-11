Ciudad Juárez— “Este sujeto portaba un arma larga. Inmediatamente que lo vi, me tiré al suelo dentro de la caseta y comencé a escuchar disparos, eran ráfagas. Veía pedazos de vidrio volando, pues entraron disparos a mi caseta, se oían muchas detonaciones. Estos disparos duraron unos dos minutos, que a mí me parecieron eternos”, así narró un guardia de seguridad el ataque perpetrado el lunes pasado en contra de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona Norte y de policías estatales.El vigilante es uno de los cinco testigos de identidad protegida, el número 4, en el proceso penal que se sigue en contra de cinco personas detenidas y acusadas de ser los autores materiales de ese hecho.Los arrestados son Jibran Joseth Chávez Chávez, Miguel Ángel Montelongo Varela, José Iván Quini Escareño, Armando Alfonso Alvarado González y German Marín Dávila.Ayer ellos fueron puestos a disposición de la jueza de Control Brisa Yadira Meraz Mendoza, para acusarlos de haber cometido el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de tres policías estatales.Los hechos sucedieron la noche del lunes pasado cuando presuntamente Jibran Joseth y Miguel Ángel llegaron al edificio de la FGE zona Norte, ubicado en eje vial Juan Gabriel casi cruce con la calle Aserraderos, a bordo de una camioneta Chekoree conducida por el último de ellos y los otros tres hombres arribaron al mismo lugar, en un automóvil compacto de color gris.Los vehículos los colocaron de frente a la caseta de seguridad y presuntamente todos, excepto Miguel Ángel Montelongo, comenzaron a disparar en contra de dos agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que se encontraban a bordo de sus unidades esperando a unos compañeros que habían entrado a consignar a dos detenidos así como a un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) que esperaba a otro efectivo de esa corporación.El policía de la AEI, quien es el testigo de identidad protegida número 1, declaró ante el MP que al momento del ataque él se hallaba a bordo de un vehículo oficial con placas EE-74702 esperando a otro ministerial cuando empezó a escuchar disparos y vio que un proyectil impactó contra un vidrio trasero de la unidad. Por lo que decidió tomar su arma larga de cargo, corrió hasta unas jardineras donde se refugió para empezar a disparar contra los agresores.“Rápidamente me coloqué tras del muro del edificio y al asomarme para seguir repeliendo, sentí un golpe fuerte en la cara, que luego supe eran pedazos de piedra de la pared pues estos individuos dispararon en mi dirección y le dieron al borde del muro. Lo que impidió que dicho disparo me diera directamente en el rostro”, declaró el testigo 1.Además de él un agente de la CES, el testigo 3 y quien estaba a bordo de la unidad número 045, resultó lesionado al recibir un impacto de bala en el brazo derecho.“Me pasé hacia atrás, es decir a la cabina de la unidad, para salir por la puerta trasera del lado del piloto, caí al suelo e inmediatamente tome posición junto a la llanta trasera del lado del piloto. En ese momento saque mi arma corta, siendo esta una pistola 9 milímetros Beretta y con ella empecé a disparar en dirección a eje vial Juan Gabriel, ya que de ese lugar era de donde nos estaban atacando”, afirmó ante el MP el testigo 3.Otro agente de la CES quien al momento del ataque estaba a bordo de la patrulla número 033 y ahora es el testigo 2, trató de repeler la agresión pero el arma de cargo se le encasquillo. Y el testigo número 5 es un ministerial que iba llegando a las instalaciones de la FGE zona Norte y metros antes, a la altura de una fábrica, observó que la corporación era objeto de un ataque por lo que se estacionó y desde ese punto comenzó a disparar con una AR-15 de calibre .223 provocando que los responsables huyeran del lugar.En el lugar se recabaron 85 casquillos percutidos calibre .223 y en la Cherokee utilizada para el ataque y abandonada en el cruce de Chocholtecas y Tetzales, se hallaron otros 62 casquillos del mismo calibre y un proyectil.Los cinco sospechosos fueron detenidos al día siguiente del ataque, el martes pasado a las 19:57 horas, presuntamente en poder de varias dosis de mariguana y de armas de fuego. Pero esa detención y retención se declaró ilegal el viernes pasado por parte del juez Rafael Rosado Arcudia.Cuando los cinco hombres fueron puestos en libertad, inmediatamente se ejecutó contra ellos la orden de aprehensión correspondiente al ataque contra los agentes y las instalaciones de la FGE. Ayer la jueza que escuchó la formulación de cargos por estos últimos hechos, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo miércoles a las 12:45 horas.

