Especial: De escena del crimen a sitio de sanación

Ciudad Juárez— Cuando Carlos Sánchez abrió por primera vez el candado de la casa que consideró ideal para construir un centro de equinoterapia, rastros de sangre impregnaban colchones, muebles y ropa. Habían quedado ahí desde mayo de 2004, cuando los habitantes de ese lugar fueron asesinados por el hijo mayor de la familia.“Olía espantoso”, dice Sánchez. “Se visualizaba un lugar muy lúgubre, muy solo, muy triste”, agrega.El recuerdo del crimen cometido en la propiedad hace 14 años le generó entonces dudas sobre si debía o no rentar el espacio, pero pudo más su convicción de que sería transformado en una actividad positiva y determinó seguir con la obra.“Limpiamos y limpiamos y limpiamos”, expresa Sánchez. Les llevó un mes entero sólo la limpieza, quemar cosas y cortar hierba que estaba por todas partes, y les tomó otros dos meses hacer las adecuaciones con las que el lugar quedó “presentable”.En este lugar ubicado en el Camino Viejo a La Rosita, a unos 500 metros al oriente de la Prolongación Ejército Nacional por el área de Waterfill, Vicente León Chávez, de 16 años de edad, asesinó en mayo de 2004 a sus padres y su hermana de 13 años; para ejecutar este triple crimen, convenció a dos de sus compañeros de preparatoria.“Al principio batallamos, los mismos caballerangos no querían estar”, dijo. Durante el primer año los esfuerzos por crear una nueva imagen del lugar fueron enormes, 11 cajas de tráilers con basura y escombro, adecuaciones, cubetas de pintura, varias modificaciones y hasta la visita de un sacerdote, fue un poco de lo que requirió este proceso.Con eso todo cambió, surgieron las “vibras positivas” y algunas personas comenzaron a sumarse poco a poco a su sueño, donaron madera, prestaron empleados, se construyeron las caballerizas y una estructura administrativa con reglas para iniciar operaciones.“Lo vimos algo tan distante como no te puedes imaginar porque el lugar no tenía nada de lo que necesitábamos. Nos imaginamos, soñamos y se plasmó. A nuestro sueño todavía le falta pero poco a poquito ahí va, estamos empezando piedra a piedra”, expresó Zulma Cabada, esposa de Sánchez.El plan requería mucha voluntad, pues tener el centro de equinoterapia listo implicaba estar capacitados para dar clases y terapias con los caballos, por lo que luego de tanto trabajo la pareja decidió acudir a cursos y certificaciones nacionales e internacionales en temas como manejo de doma natural para arrendarlos sin violencia.“A nosotros nos interesaba mucho porque como nuestro proyecto es llevar paz, generar tranquilidad, reposo, que es parte de la equinoterapia, ese proyecto era para nosotros importante, tener caballos tranquilos y domados de una forma natural. Ahí empezó a tomar forma nuestro sueño”, explicó Sánchez.Hace seis años Santo Galope se constituyó como una asociación civil que hace terapias, charrería, forma escaramuzas, enseña monta y trae a ponentes de talla nacional en el tema para instruirlos, e incluso enseñar monta de alta exigencia a los alumnos avanzados.“Nos han dejado mucha esperanza y visión para seguirnos preparando”, señaló.Seis meses atrás lograron certificarse a nivel mundial en psicoterapia asistida por equinos y obtuvieron una segunda certificación para dar coaching y terapias psicológicas ecuestres, con las cuales se permite a las personas desarrollarse en un ambiente natural con los caballos y convivir de una manera más libre.“Esas son sesiones de terapia muy interesantes, muy eficientes y específicas que ayudan a transformar la vida de la gente”, mencionó.Reveló que el caballo es el único animal que se asemeja en el andar al ser humano debido a que el movimiento de las caderas es muy similar, por lo que al subir a niños que jamás han caminado en su vida, las terminaciones nerviosas y sensoriales hacen que el cerebro piense que está caminando.“Está comprobado que cuando tú te subes al caballo, el vaivén del caminar, el vaivén del movimiento de las caderas, hace que en tu cuerpo se conecten alrededor de 350 mil terminaciones nerviosas, imagínate lo que hace en una persona con discapacidad”, expuso Zulma.Explicó que al aventar descargas de energía al cerebro que van desde los músculos del cuerpo, éste las regresa y de esta manera es como funciona la terapia, a nivel muscular, cerebral y sensorial, por lo que es muy efectiva para todo tipo de pacientes.“A nivel psicológico el caballo se conecta a la persona que lo monta, toma la personalidad de quien lo monta, entonces de repente empiezas a verte tú reflejado en el caballo y empiezas a ver tus debilidades”, narró.Santo Galope ha atendido a personas con discapacidades que van desde el estrés, la depresión, síndrome de Down, síndrome de atención dispersa, parálisis cerebral, mujeres víctimas de abusos y violencia, autismo, déficit de atención, problemas de interacción, psicológicos, duelos y quienes lo hacen por deporte.“Puedes entrar con cientos de problemas arriba del caballo, pero bajas y ves los problemas, ahí siguen pero los ves desde otro punto de vista por el tipo de descargas que se dan con el movimiento”, expresó.Aunque este sueño de dar paz a través de los caballos se ha podido cristalizar, ambos narran que fueron muchos los obstáculos que tuvieron que vencer para llegar a donde están. El primer reto fue el recurso económico porque requerían 20 caballos, y después siguió el reto de generar la seguridad en la interacción de humanos y equinos.“La gente que recibe la terapia no sabe de caballos y presentar un caballo con una persona que no sabe tratarlo requiere un protocolo de seguridad importante, salvaguardar siempre la salud e integridad física de los jinetes”, expresó Sánchez.El miedo también fue un factor importante, “cuando tú te atreves a montarte a un caballo que pesa 500 kilos, es una bestia, y vencer ese proceso de miedo, de atreverte a hacerlo, sobre todo un niño con discapacidad, es difícil”, dijo, sin contar además la metodología requerida para hacer un diagnóstico previo de la persona antes de subirse al equino, para enfocar la terapia y que el paciente pueda obtener un mayor provecho de ella.Zulma expuso que este tipo de terapias también forman parte de un movimiento mundial de cultura para la no agresión animal y que se requiere de muchos sistemas y protocolos para dar un servicio bien ofertado que genere sanación interior.Parte de las cualidades de los caballos, es que interpretan intenciones y con ellas adoptan una “equinalidad”, es decir, es un reflejo de ti mismo que te lleva a enfrentarte contigo; además de que conocen para qué los necesitas y se sitúan en posturas distintas con cada persona, reveló.“Los caballos son el motor de mi vida, yo no veo mi vida sin los caballos y cada día que aprendo más, me doy cuenta de que sé menos”, dijo y añadió “si me preguntas ¿qué quiero hacer toda mi vida? Esto es lo que quiero hacer”, concluyó Zulma.Por fortuna para decenas de personas que ahora encuentran sanación en las instalaciones de esta casa, el pasado quedó atrás. Vicente León y sus amigos fueron encarcelados luego de las investigaciones que la Subprocuraduría de Justicia hizo tras el homicidio. Cinco años después el parricida obtuvo su libertad y fue asesinado a balazos.Eduardo, uno de los menores que lo acompañó en el crimen fue liberado antes de fecha por buena conducta y regresó a la ciudad de El Paso de donde es originario, en tanto que Uziel, el mayor, aun cumple una condena de cárcel por 60 años.Por los últimos siete años, este espacio que quedó marcado con sangre y una fatal tragedia, resguarda ahora la esperanza, trabajo duro y el amor de todo un equipo que busca dar a la comunidad un lugar de sanación física, espiritual y mental.• En personas con dificultades motrices, el movimiento del equino produce sensaciones muy parecidas a las que sentimos los humanos al caminar, por lo que el paciente vuelve a familiarizarse con este movimiento.• El andar del caballo produce vibraciones que se transmiten a la médula, por lo que el cerebro recibe los mismos estímulos que si estuviera caminando.• Otra aplicación en menores con problemas de relacionamiento y comportamiento, como el autismo, pues esta terapia fomenta la autoestima, corrige problemas de conducta, disminuye la ansiedad y estimula la concentración y la memoria.Vicente León Chávez, de 16 años, mató e incineró con ayuda de dos amigos a su padre Vicente León Negrete de 40 años, a su madre Alma Delia Chávez Márquez, de 35, y su hermana Laura, de 13 años.Relató que utilizó un galón de thinner y dos litros de otros solventes para rociar los restos de sus parientes con la finalidad de que se consumieran con más rapidez.A dos meses de haber salido del Tribunal para Menores, donde purgó una condena de 5 años, el parricida fue asesinado con balas de metralleta en la calle Ramón Rayón y Lucero.Debido a que nadie reclamó su cuerpo, Vicente fue inhumado en la fosa común en el Panteón Municipal San Rafael.