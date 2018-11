Ciudad Juárez— “Mi hijita se ponía en medio de mi pareja y yo cuando él me daba golpizas”, recuerda la señora Magdalena al sumergirse en las memorias de sus momentos de alcoholismo.La mujer es una de las casi 136 mil personas con alcoholismo que, según estadísticas del sector salud proporcionadas por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, residen en esta frontera.Magdalena actualmente está en proceso de recuperación, por lo que pudo recordar sus vivencias desde una perspectiva diferente, ahora como una mujer con alcoholismo en tratamiento.“Tuve tantos eventos tan desa-gradables en mi vida de alcoholismo, de adicciones. Me vi tan sumergida en un abismo con una autoestima tan deteriorada. Vivía una violencia tan grande con el que fue en aquel tiempo mi compañero, igual de adicto y alcohólico que yo. Fueron muchos golpes y mucha violencia. Claro, fui permisible hasta donde mi ignorancia y mi locura me permitieron ver. Se hizo confortable esa manera de vivir”, remembró Magdalena.Continuó: “Yo decía bueno, es un patrón que voy siguiendo, pégame pero no me dejes. Entonces, fueron situaciones que se fueron agravando pero llegó un momento en que ya no pude por una golpiza que me dio tremenda. En ese momento me di cuenta de que algo estaba mal. Mi hija se tenía que poner en medio y decir ‘no le pegues a mi mami’”.El rímel de los ojos de Magdalena al momento de la entrevista estaba corrido, sus ojos visiblemente irritados luego de romper en llanto con sus compañeros al compartir su historia, misma que espera que sirva para las demás mujeres que como ella viven situaciones similares.La mujer dejó a su pareja y pidió ayuda, hasta que un día el novio de su hija, que pertenecía a un grupo de alcohólicos anónimos, la invitó a comenzar con su proceso de rehabilitación. Luego de tocar fondo, un 22 de noviembre de 2007, se animó a rehacer su vida.—¿Usted se daba cuenta de que estaba siendo absorbida por el alcohol?“Fíjese que sí, me daba cuenta de que había algo que no era normal en mí. Dentro de mi locura y de mi obsesión sabía que no podía parar, pero también sabía que no podía sola. Muy dentro de mi corazón, de mi ser y de mi sentir, yo sabía que no podía sola, que no podía parar. Fui incluso con psicólogos pero era algo más allá de la locura”, respondió.Magdalena señaló que el contexto que vivió de pequeña a nivel familiar fue un detonante de su alcoholismo. Su padre, un agente aduanal en los años 80, diariamente arribaba con alcohol a su hogar; ella lo normalizó, así como su consumo. Dicho patrón pareciera repetirse nuevamente en su hogar.“Tengo un hijo de 22 años al que le gusta beber (…) Estudia, es muy buen estudiante y todo pero definitivamente sé que hay problemas. Lo detecto inmediatamente cuando llega el fin de semana, y él inmediatamente busca ver a dónde va. Quiero pensar que es la juventud, ojalá que nada más quede en eso. Yo hablo mucho con él”, mencionó la mujer.Ahora que se trató el alcoholismo agregó: “Me siento contenta, más segura y vivo una vida útil y feliz”.Las 136 mil personas con alcoholismo que hay en la ciudad representan un 9 por ciento del total nacional. De éste, según la asociación civil, sólo un 5 por ciento va a conocer una solución a su problema a través de grupos de autoayuda o del acercamiento con alguna religión. El otro 4 por ciento, inevitablemente morirá a menos de que ocurra un evento extraordinario de identificación, admisión y atención a la problemática.