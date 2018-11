Invitan a recorrer 'pasajes' de la ciudad

CIudad Juárez— Para impulsar la importancia de la literatura inspirada en lugares emblemáticos de Ciudad Juárez, el grupo “Juaritos Literario” llevará a cabo hoy un recorrido abierto a la comunidad por nueve puntos que son o fueron emblemáticos aquí.Bajo el nombre “Luminarias”, esta será la novena caminata literaria a cargo de tres docentes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que crearon esta dinámica en diciembre del 2016 con el objetivo de redefinir la visión que se tiene de nuestra frontera.Amalia Rodríguez, integrante del grupo, dio a conocer que este proyecto nació a fin de promover el gusto por escritores de una manera muy original, pues no sólo se trata de leer textos, sino de recrearlos y ver la cotidianidad en los puntos que se describen.Este sábado será la tercera ocasión en el año que se difunde ese recuerdo a los lugares que son objeto de varios textos.Obras como “2666”, de Roberto Bolaño; “Aventuras en México”, texto del siglo XIX; “La Fiesta”, de Gaspar de Alba; “Tin Tan un genio sin lámpara”, de Alejandro Páez Varela; “Escenas de pudor y liviandad”, de Carlos Monsiváis y “Crónicas de un tiempo vivo”, de Emma Vázquez Ríos, entre otras, son la base de este recorrido.Ayer cuatro integrantes del grupo se reunieron para hacer el ensayo de la ruta literaria en la que este sábado se hablará de la Plaza Fundadores, el salón de eventos La Fiesta, la Plaza Juan Gabriel, la sala de artes de Germán Valdéz, la Plaza de Toros, el albergue Juan Gabriel, el Mercado Juárez, el Cine Victoria y finalmente el Bar Eugenios.La entrevistada explicó que todos y cada uno de los sitios fueron la inspiración de diversos libros, poemarios, novelas y biografías, que se mencionarán al llegar a cada lugar.“Son recorridos muy dinámicos, es la invitación para el público en general, tiene una duración aproximadamente dos horas y media, y el evento será a las 12 del mediodía. El punto de reunión es en frente de la Ex Presidencia, en la plaza del Fundador, frente al CEMA (Centro Municipal de Artes)”, dijo.De dicha ubicación, se caminará hacia la calle Mariscal, hasta llegar a la avenida 16 de Septiembre. Estimó que son cerca de dos kilómetros los que se recorrerán a pie, por lo que recomendó a todos los interesados en asistir, llevar zapatos cómodos.“Se llama ‘Luminarias’ porque una línea temática que une todos los puntos es que hablaremos sobre espacios y figuras representativas de Ciudad Juárez, como Juan Gabriel, Tin Tan, cine Victoria, etcétera, son esas figuras que en algún momento le dieron un plus a nuestra ciudad”, explicó Rodríguez.Finalmente mencionó que este año se llevaron a cabo los recorridos “Aquí a la vuelta” en el mes de marzo, que es un circuito por la Mariscal y la avenida Juárez; “Callejones en Procenios” en mayo, que es por el monumento a Benito Juárez hasta Baños Roma, y “Luminarias”, pero también se tienen diseñadas las rutas “Notas a Pie”, que comprende una línea del parque Hermanos Escobar hasta el Borunda y “Chaveñera”, que es una travesía por la colonia Chaveña.• Abierto al público en general• El recorrido es a pie y dura aproximadamente dos horas y media• El evento inicia a las 12 del mediodía• El punto de reunión es la plaza del Fundador, frente al CEMA (Centro Municipal de Artes)• Se recomienda llevar zapatos cómodos

