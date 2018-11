Pese a gestiones tienen ya 4 meses sin domo

Ciudad Juárez— Han pasado cuatro meses desde que los pequeños de la primaria Francisco Villa, ubicada en la colonia División del Norte, pudieron aprovechar por última vez la sombra que les brindaba un domo que colapsó con las intensas lluvias y que hasta la fecha no se ha podido reponer.Seis oficios se han girado a instancias municipales y estatales a fin de reponer esta estructura que era muy importante para los estudiantes, pero aunque se ha buscado apoyo incluso con asociaciones y empresas maquiladoras, no se ha obtenido una respuesta favorable pues son casi tres millones de pesos los que se requieren para hacer uno nuevo, expuso Yolanda Minjares, directora de la institución.“Estamos en espera de la respuesta de las dependencias a donde se han metido los oficios correspondientes. Sólo se recibió una por parte del Gobierno municipal en octubre, donde notificaban que por el momento no tienen los recursos financieros para apoyar una obra como es el domo”, expresó.Debido a que este colapso ocurrió durante el verano se afectó la salud de algunos niños que terminaron con deshidratación, por lo que los padres de familia llevaron a cabo una colecta a fin de contratar una compañía que pudiera construir una sombra provisional en la que se reutilizaron restos materiales de la infraestructura anterior.“Con actividades económicas propiamente de la escuela se hizo la reparación de las dos áreas de las gradas, pero sin apoyo económico de ningún tipo externo; se hizo con el mismo recurso de ambos turnos y en cuanto a la respuesta de las autoridades, seguimos en espera, estamos gestionando constantemente”, señaló.Añadió: “definitivamente es muy necesario porque los niños es donde hacían sus actividades recreativas, deportivas y culturales”.Actualmente se cuenta con una sombra de aluminio y vigas de fierro recicladas de aproximadamente 11 por 18 metros, situada frente a los puestos de comida, y de acuerdo con Minjáres, ésta tuvo un costo de 100 mil pesos.Para recibir el apoyo voluntario de cualquier institución o particulares para la construcción de un nuevo domo se pone a disposición el número de cuenta BBVA Bancomer 0190901024 a nombre de Seech Francisco Villa Juárez.

