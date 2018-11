Ultiman a cuatro

Ciudad Juárez— Cuatro personas fueron asesinadas el día de ayer hasta el cierre de esta edición.En el primer hecho, a golpes fue ultimada una mujer y su cuerpo fue abandonado durante las primeras horas de ayer en un terreno baldío de la colonia Polo Gamboa.La víctima fue localizada en un predio al que se llega por el eje vial Juan Gabriel y la carretera a Casas Grandes, cerca de una bodega de material reciclable.Unos hombres que iban a su trabajo descubrieron el cadáver y notificaron a las autoridades a través del número de emergencias 911.De acuerdo con un policía municipal, la mujer tenía entre 35 y 40 años y fue asfixiada.Vestía pantalón rosa, suéter café y no se le apreciaban otras huellas de violencia.La escena fue acordonada para que agentes de la Fiscalía de Género pudieran comenzar con las investigaciones.Más tarde fue localizado atado de pies y manos, con huellas de una severa tortura el cadáver de un hombre, en calles de la colonia Oasis Revolución.El cuerpo de la víctima fue hallado por una vecina poco antes de las 07:00 horas, en las calles Ageo Meneses y Cerro del Coyote, misma que alertó a las autoridades.Un agente preventivo del Distrito Poniente señaló que la víctima no pasaba de los 20 años.Informó que todo indica que fue sometido a tortura y su cuerpo fue abandonado en el lugar entre las 4 y 5 de la mañana.El lugar quedó asegurado con cintas amarillas que colocaron los municipales.Este fue el segundo hecho violento registrado en la ciudad durante las primeras horas de ayer.También fue asesinado a golpes un hombre y su cuerpo abandonado en un terreno baldío en la colonia Palmas del Sol, al sur de la ciudad.Hasta las calles Paseo de la Nobleza y Justicia, llegaron policías tras recibir un reporte ciudadano sobre un cadáver con los pies y manos atadas con cinta adhesiva y cubierta la cabeza con el mismo material.Estaba cubierto parcialmente con una cobija azul con gris en un terreno baldío cercano a la barda perimetral del fraccionamiento.Los agentes preventivos colocaron cintas amarillas para preservar la escena y cuidar evidencias.Policías ministeriales se hicieron cargo de la investigación.Aproximadamente a las 4:30 de la tarde un hombre fue ejecutado por la calle en las calles Begonias y Azufre de la colonia Niños Héroes, en el norponiente de la ciudad.La víctima fue identificada como Felipe Lerma Amezcua, de 53 años, quien contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud y portación de armas de fuego y además estaba identificado como sicario del grupo criminal Aztecas.En el sitio fueron localizados 15 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.El reporte de las autoridades señala que éste fue detenido el 25 de mayo del 2012 por elementos de la Policía Estatal Única en la colonia Guadalajara Izquierda con armamento, de uso exclusivo del Ejército, un vehículo robado y droga.Los informes señalan que aparentemente la víctima trató de escapar, pero fue alcanzado por las balas de los asesinos.El hecho provocó temor entre los vecinos del sector quienes reportaron la realización de disparos de armas de fuego.Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguraron la escena y además pusieron en marcha un operativo en el sector para localizar a los responsables.Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado recogieron el cuerpo de la víctima que quedó boca abajo y además recogieron los elementos balísticos.La noche del jueves un hombre y un menor de 15 años fueron lesionados durante un ataque armado en las calles Zafra y Capulín de la colonia El Granjero.El reporte señala que el adolescente presentó un rozón, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos en tanto que el hombre de 38 años fue trasladado a un hospital.El hecho provocó movilización de los cuerpos policiacos que pusieron en marcha un operativo en el sector para dar con los responsables.Sin embargo no se reportó ninguna detención.

