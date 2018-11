Mitigan las 'segundas' alza hasta de alimentos

Ciudad Juárez— Ropa, electrodomésticos y hasta las verduras, son compras que muchas personas no se pueden dar el lujo de hacer en supermercados y establecimientos de la ciudad ya que requieren de una inversión significativa con la que no siempre cuentan.Pese a esto y a la necesidad de tener en el hogar ciertas cosas, algunos han logrado mitigar un poco el incremento de los precios y prefieren cuidar su bolsillo adquiriendo todo de segunda mano desde hace años.Nancy Santillanes, comerciante de segundas desde hace 30 años, narró que el aumento de las personas que adquieren sus cosas en los tianguis y segundas es cada vez mayor desde hace una década, cuando todos los puestos comenzaron sus ventas no sólo en horarios matutinos, sino también por las tardes, lo que desde entonces ha generado muchos trabajos y ahorros para los juarenses.Destacó que con el inicio de la temporada invernal, familias enteras acuden a estos “mercados sobre ruedas” a cotizar cosas como chamarras, abrigos y calzado, para asegurarse de hacer la compra más económica, ya que si queda cerca de sus domicilios, tampoco gastan en transporte.De la mano de su hija menor y con algunas bolsas de productos, Azucena Pérez, ayer acudió al mediodía un tianguis de la calle Sierra Madre del Sur y Eje Vial Juan Gabriel, actividad que realiza una vez por semana para gastar menos, pero espera que con la entrega de aguinaldos pueda adquirir artículos nuevos para sus tres hijas.“No, pues ropa nueva que no sea de segunda ¡uh!… allá cada año, como para estas fechas por lo poquito que agarra uno de aguinaldo”, expresó.Un caso similar es el de María Hernández, de 42 años, quien trabaja en una maquiladora y ayer buscó por todo el tianguis una pantalonera color azul marino para el uniforme escolar de su hijo que está en la primaria.“Compro aquí porque es que es más barato, y aquí no nomás hay ‘segundas’, hay también nuevo y agarro lo que necesito: electrodomésticos, café, o como estas toallitas que te las dan en el súper a 50 pesos y aquí te las dan en 35… y luego no gasto en ruta”, explicó.Entrevistados mencionaron que prefieren los tianguis y este tipo de comercio porque es menos costoso y no todo es usado, en ocasiones pueden comprar cosas nuevas también en estos lugares, y para ellos sigue siendo más ahorrativa que ir a otras tiendas de la ciudad.Francisco Gutiérrez, comerciante, comentó que no toda la gente que va compra, pero hay una afluencia e interés constante por adquirir cosas de segunda.