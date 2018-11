Ciudad Juárez— La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua informó que está dando atención y seguimiento oportuno a la menor de dos años con padecimiento cardíaco tanto en el Hospital General Regional (HGR) No. 66 como en la Unidad de Medicina de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón, Coahuila.Lo anterior después de que la madre de la menor Ema Lizbeth Martínez, expresó públicamente que la pequeña presenta secuelas en su salud y para realizarle una segunda operación deberá esperar dos meses para que le den una cita y programen una cirugía.El IMSS informó que la última cita de la menor en la UMAE fue en el pasado mes de agosto, en donde se le dio cita subsecuente para el próximo mes de enero, no teniendo en este momento protocolo quirúrgico.Señaló que a través de la Jefatura de Servicios Médicos y la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente se está buscando contacto con la madre de la paciente, a fin de atender sus inquietudes expuestas públicamente y brindarle la atención en esta ciudad.Informó que desde el pasado mes de mayo se cuenta en esta ciudad con el servicio de cardiología pediátrica, así como un padrón de menores con este padecimiento –desde recién nacidos hasta adolescentes– de los tres hospitales de la institución en Juárez, siendo hasta el momento un total del 23, quienes son debidamente atendidos.Destacó que desde el pasado mes de agosto se autorizó la plaza de cardiología pediátrica y a partir de noviembre fue asignada la profesionista que ocupa el cargo.“Lo anterior se da ante el compromiso del Instituto Mexicano del Seguro Social con las madres de los pequeños, quienes solicitaron atención de un cardiólogo pediatra en esta ciudad fronteriza”, expresó.Señaló que a través de la Jefatura de Servicios Médicos y la Coordinación Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente se tiene contacto directo y permanente con los padres de familia de estos pacientes.“Los labios y las uñas se le ponen morados y cualquier movimiento le hace que se canse muy pronto, ella no puede hacer cosas como otros niños”, expresó a El Diario, Mary Carmen Gurrola, madre de Ema.Ema es una de las menores que padecen una enfermedad del corazón de este tipo y fue intervenida quirúrgicamente hace un año; tuvo que esperar nueve meses para que se le practicara la cirugía.Para los padres de Ema la situación ya es desesperante. Con esfuerzos logran reunir para realizar los gastos extra de cada viaje a Torreón.Aunque en el IMSS ya se cuenta con especialistas, la madre de la menor refirió que las citas son muy esporádicas.

