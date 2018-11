Suman casi 5 mil accidentes viales

Ciudad Juárez— Hasta el mes de octubre se han registrado en la ciudad un total de 4 mil 719 accidentes viales, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).Esto representa el 85 por ciento de los 5 mil 518 percances que la dependencia registró durante los 12 meses del año pasado, donde los de mayor cantidad fueron mayo con 515, noviembre con 496 y diciembre con 488.En la estadística se puntualiza que este 2018 han ocurrido 3 mil 075 choques, 54 choques con atropello, 89 choques con volcadura, 285 atropellos y 42 volcaduras.Los meses con más accidentes, de acuerdo con las cifras de DGTM, son junio con 546, octubre con 540 y marzo que terminó con 502.José Luis Sánchez, vocero de la dependencia, informó que este año también se han contabilizado 41 casos en los que se han visto afectadas unidades de la dependencia por choques, y de esos, sólo tres fueron responsabilidad de la misma Dirección.“Treinta y cuatro ya están solucionados, es decir, reparación y ya en funcionamiento, y siete que están en proceso; los daños son variados: defensa, luces, vidrios, salpicadera, tumbaburros y defensa trasera”, indicó.Cabe señalar que el miércoles una volcadura dejó como saldo una mujer lesionada y daños a una moto unidad de la corporación, sobre la carretera Panamericana, a la que acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para asegurar la escena por el derrame de aceite de los vehículos.Ayer por la mañana otra volcadura más tuvo lugar en el periférico Camino Real, hasta donde llegaron elementos de Tránsito y paramédicos para auxiliar a una familia que iba a bordo de un Honda Civic 2008, al que se le reventó una llanta luego de topar contra una barda de concreto que divide los carriles.De acuerdo con archivos periodísticos, anteriormente la dependencia informó que un gran porcentaje de dichos accidentes es ocasionado por factores como no respetar señales de tráfico, circular a exceso de velocidad, pasar el semáforo en amarillo y hacer semialtos.También se puntualizó que si el peritaje establece que la responsabilidad es del peatón, el reglamento indica que es él quien debe pagar por los daños, pero es poco común que los conductores ejerzan este cobro.Se recomendó que para evitar atropellos lo más importante es caminar siempre sobre la banqueta, no utilizar distractores como dos audífonos a la vez o el celular, y cruzar únicamente por los puentes o cruces peatonales, o en su defecto, por las esquinas.Cabe mencionar que desde agosto la DGTM lanzó a través de redes sociales una campaña de retos para que los automovilistas reflexionaran sobre diversos aspectos importantes al ir tras el volante, como no hacer uso del celular, colocarse el cinturón de seguridad, respetar la luz roja, hacer alto total, guardar distancia entre vehículos y no utilizar los cajones azules.• No respetar señales de tráfico• Circular a exceso de velocidad• Pasar el semáforo en amarillo• Hacer semialtos

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.