Ciudad Juárez— Un hombre que presuntamente ejerció violencia familiar en contra de su pareja sentimental y de su hijo de siete años de edad, fue detenido y horas después un Tribunal de Control ordenó su libertad al imponerle cuatro medidas cautelares diversas a la prisión preventiva.El acusado, Iván Demetrio Favela Yáñez de 26 años de edad, deberá acudir a firmar de forma periódica ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ), le fue prohibido acercarse y convivir con las víctimas y el Tribunal le ordenó dejar el domicilio conyugal.Presuntamente el lunes pasado a las 18:40 horas Favela Yáñez acudió a la casa familiar ubicado en la calle Senderos del Prado en la colonia Senderos de San Isidro y al no poder entrar comenzó a patear la puerta principal, logró tumbarla y entrar.Luego tomó un palo y un rodillo para golpear a su pareja Mary Carmen Heredia Aguilera de 21 años; fue entonces que el niño intervino para pedirle a Iván Demetrio que no le hiciera daño a su mamá, pero el sospechoso lo tiró al suelo y empezó a patearlo.El hecho fue reportado al número de emergencia 911, por lo que se generó el folio 4195620 y elementos a cargo de la unidad número 724 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron enviados al lugar. Al llegar observaron a Heredia Aguilera en el exterior de la casa y la entrevistaron.La mujer les narró lo sucedido y les dijo quién era su esposo, por lo que los preventivos procedieron a la detención de Iván Demetrio Favela Yáñez a las 19:19 horas en la calle Senderos de Camorritos de la colonia Senderos de San Isidro, así lo expuso un agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de género al juez de Control Alejandro Muñoz González.El abogado defensor señaló que no tenía ningún argumento a favor de su representado. Por lo que el resolutor declaró legal la detención y la retención luego escuchó la formulación de cargos, los datos de prueba reunidos por el MP en contra de Favela y al final le fijó las cuatro medidas cautelares al considerar que la prisión preventiva es excesiva para el ilícito del que se trata, violencia familiar.

