Insiste Las Misiones en querer cobrar estacionamiento

Ciudad Juárez— A pesar de que el Municipio afirma que existe un impedimento legal para que plaza Las Misiones cobre estacionamiento derivado de un dictamen de la Dirección de Protección Civil, el director de Operaciones del aparcadero, Artemio Iglesias, aseguró que no existe tal situación y el lunes reiniciarán el recaudo, como lo anunciaron anteriormente.La Dirección de Protección Civil giró un oficio al centro comercial para que adecue su estacionamiento, debido a un servicio que se ofreció el 7 de agosto pasado, cuando se recibió una llamada de un incendio en un establecimiento del lugar, pero al llegar el personal de mantenimiento del centro comercial aseguró que la situación estaba controlada.Debido a ello no permitió a los bomberos el acceso al interior del establecimiento donde se encuentran los aparatos de refrigeración y donde aparentemente se presentó el problema, explicó el titular de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza.“El plan de contingencia dice claramente que cuando pase algo deben permitir la entrada hasta el lugar de los hechos. Bomberos o Protección Civil son los únicos que pueden decir que el lugar está seguro porque todos los fenómenos o riesgos evolucionan”, expuso.Dijo que en esa ocasión los bomberos se percataron que el estacionamiento del centro comercial no cumple con las medidas de seguridad para el tránsito de las unidades extinguidoras, por ello se solicitó adecuarlo, situación que a la fecha no se ha cumplido.Matamoros dijo que a la fecha la plaza no ha presentado el proyecto para modificar su estacionamiento.A su vez, el director jurídico del Municipio, Marcos García Soriano, explicó que existen reglas para el funcionamiento de estacionamientos, y de acuerdo con ese dictamen de Protección Civil el centro comercial no cumple con los requisitos de seguridad.Dijo que ante esta situación, el negocio se amparó en contra del Reglamento Municipal de Protección Civil, y de las leyes estatales y federales de Protección Civil, y en ese proceso solicitó poder cobrar el estacionamiento.Sin embargo, el juzgado resolvió que mientras se resuelve el amparo, la plaza Las Misiones no puede cobrar estacionamiento.“En este momento no está autorizado a cobrar”, aseguró el funcionario.Sin embargo, el director de operaciones del estacionamiento de Las Misiones aseguró que ese oficio no tiene nada que ver con que reanuden el cobro, debido a que ya cumplen con otras normas de seguridad dictadas por Protección Civil.“En realidad no hay impedimento legal”, mencionó.Expuso que por ello, a partir del lunes cobrarán estacionamiento, ya que además, dijo, hablaron con clientes del lugar y están de acuerdo en pagar por seguridad.Explicó que el amparo que interpusieron fue contra las recomendaciones adicionales de Protección Civil –con las que el Municipio pretende frenar el recaudo– debido a que ya cumplen con las normas de seguridad.En ese sentido, el juez federal no ha impedido el cobro a la plaza, aseguró Iglesias.Sobre las firmas que ciudadanos empezaron a levantar contra esta disposición, dijo que son respetuosos, porque la inconformidad no es precisamente contra Las Misiones sino contra el cobro general en los estacionamientos.“Siempre hay reacciones positivas y negativas, a la mejor de entrada fueron negativas, pero no, la verdad es que muchas personas nos dijeron que batallan demasiado para encontrar un estacionamiento porque hay gente que se estaciona aquí y probablemente se va al Consulado o a otra oficina y el otro tema que nos comentan es el de seguridad”, mencionó Iglesias.