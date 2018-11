Ciudad Juárez— Aunque la temporada para podar árboles todavía no ha iniciado, juarenses de diversos sectores en la ciudad ya manifiestan interés para recibir algún curso que los oriente a llevar a cabo esta práctica sin afectar el crecimiento de estas especies.Habitantes tanto de Rancho Anapra como de Riberas del Bravo ya se anotaron en una lista de interesados que maneja la Dirección de Parques y Jardines, misma que llamará a todas las personas cuando los talleres comiencen, informó David Campos, vocero de Servicios Públicos del Municipio.“Todavía los árboles, a decir de los expertos de Parques y Jardines, no entran en reposo total, entonces no es conveniente ahorita atender la poda”, explicó.Agregó que por ahora no es posible dar una fecha específica para los cursos, ya que se esperará a que estas especies muestren ciertos signos de que ya están listas para ser podadas, lo cual podría ser a finales de este mes o principios de diciembre.Campos mencionó que el año pasado acudieron poco más de 300 personas a recibir esta capacitación, entre ellas 28 mujeres que, en su mayoría, manifestaron interés en aprender para cuidar sus jardines.“Los cursos se van a estar impartiendo los viernes a partir de las 9:00 de la mañana, y tienen una duración de dos horas, son totalmente gratuitos y se van a impartir en las oficinas de Parques y Jardines en El Chamizal”, informó.Campos mencionó que el error más común es “la poda drástica”, es decir, cortar la rama totalmente y sólo dejar el tronco principal, lo que representa un daño irreversible a esta flora.“Lo que se requiere en la poda es únicamente cortar las puntas para que el árbol siga creciendo conforme a su naturaleza y espacio que tiene, pero mucha gente les corta totalmente las ramas y eso es un error”, destacó.Durante el curso se explica la importancia de inspeccionar minuciosamente las ramas, ya que incluso no todas requieren ser cortadas, los puntos exactos para hacer los cortes y tipo de árboles que pueden ser susceptibles a la poda.• Cuándo: Días viernes• Hora: De 9:00 a 11:00 de la mañana• Dónde: Oficinas de Parquesy Jardines en El Chamizal• Son gratuitos

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.