Ciudad Juárez— Luego de un año que Ema Lizbeth Martínez, de 2 años, fuera intervenida por una cardiopatía congénita, aún presenta secuelas en su salud y para realizarle una segunda operación deberá esperar dos meses para que le den una cita y programen una cirugía.“Los labios y las uñas se le ponen morados y cualquier movimiento le hace que se canse muy pronto, ella no puede hacer cosas como otros niños”, relató Mary Carmen Gurrola, madre de Ema.En abril de este año un grupo de madres de familia protestó en la clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la falta de un cardiólogo-pediatra.De acuerdo con archivos periodísticos, el año pasado fallecieron 42 bebés menores de un año con cardiopatía congénita en Ciudad Juárez, según el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).Ema es una de las menores que padecen una enfermedad del corazón de este tipo y fue intervenida quirúrgicamente hace un año; tuvo que esperar nueve meses para que se le practicara la cirugía.Su madre tuvo que pagar más de mil pesos en estudios debido a que antes de salir a la ciudad de Torreón con su hija, los estudios que le mandaron a hacer en el seguro tardarían cinco días y ella los necesitaba antes.Para los padres de Ema la situación ya es desesperante. Con esfuerzos logran reunir para realizar los gastos extra de cada viaje a Torreón.Los viáticos que les proporciona el IMSS son de 160 pesos y el transporte, por lo que Gurrola y su hija se quedan en una pensión que les cobra 50 pesos por una habitación que debe compartir con otras seis personas con diferentes patologías.La familia vive de un sueldo de su esposo, quien trabaja en una empresa refresquera como cargador y el abuelo de Ema la ayuda con el dinero que obtiene de la venta en unas segundas de la colonia.Pese que la menor logró recuperarse de la cirugía, aún tiene secuelas por esta enfermedad, como unos problemas de cansancio, un ojo lo tiene más pequeño que el otro, sus labios y las unas de las manos y pies se le ponen moradas luego de que realiza cualquier movimiento; la niña no pronuncia palabras sólo balbucea, comentó la madre.Ema presenta bajos niveles de oxigenación en la sangre que deben ser medidos de manera constante por un oxímetro. Las arterias del corazón están pegadas y por ese motivo no logra respirar bien, según explicó la madre.Aunque en el IMSS ya se cuenta con especialistas, la madre de la menor refirió que las citas son muy esporádicas.En agosto, la niña acudió a una consulta, pero su próxima cita tendrá que agentarla en enero del próximo año, y si alcanza un lugar, será hasta marzo que la pueda ver un cardiólogo-pediatra.Actualmente, los problemas para madre son los tiempos de espera para realizar una cita, porque dijo que ya no quiere arriesgar la salud de su hija.“A ella le van a realizar una operación a corazón abierto para hacerle una corrección total, el tiempo aquí es oro”, comentó Gurrola.Además de las semanas que ha tenido que esperar la familia para que le den una cita en el seguro en esta ciudad, también ha tenido que ser paciente para volver a Torreón a una revisión que será hasta enero del año próximo, en donde le dirán la fecha de la intervención quirúrgica.“Lo único que quiero es que atiendan a mi bebé, que me den las citas más cortas (frecuentes) para que pueda aliviarse pronto”, comentó la madre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.