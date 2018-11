Ciudad Juárez— Aumentar el consumo de vitamina C y evitar la ingesta de comida chatarra puede prevenir infecciones respiratorias agudas (IRAs) en los niños en edad preescolar; además, el uso de ropa adecuada y evitar los bruscos cambios de temperatura, exhortó la doctora Brenda Ramírez, coordinadora auxiliar de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).“Los niños menores de cinco años se encuentran dentro de los grupos vulnerables a las infecciones respiratorias agudas (IRAS)”, dijo la especialista.Explicó que conforme se aproxima el invierno y llegan de manera continua los frentes fríos al territorio estatal, se estarán generando importantes descensos en las temperaturas.“Esto representa un factor de riesgo para la población vulnerable, principalmente para los pequeños en edad escolar y menores de cinco años”, precisó.“La exposición a estos cambios de clima predisponen al cuerpo dejándolo vulnerable ante las infecciones virales y bacterianas. Esto provoca que el menor quede indispuesto durante varios días y si no recibe los cuidados necesarios, las IRAS pueden complicarse y avanzar a problemas como bronquitis, neumonías o dañar los oídos”, abundó.Las medidas preventivas que recomendó la doctora son abrigar a los con chamarras, bonetes, guantes y bufandas que protejan el pecho, nariz y boca.“A los niños en edad escolar hay que explicarles el riesgo que representa exponerse al frío; hay que concientizarlos para que eviten desvestirse al permanecer en la escuela y exponerse a cambios bruscos de temperatura. Ante el frío y viento deben mantener cubiertos boca y nariz al salir del salón de clases”, dijo.A las madres y padres de familia les corresponde la responsabilidad de inculcar en sus hijos hábitos saludables, como consumir frutas de temporada ricas en vitaminas A, C y E que fortalecen su sistema inmune y evitar los alimentos chatarra, agregó la doctora.

