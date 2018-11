120 niños que alimentar y escasean recursos

Ciudad Juárez— Ciento veinte niños y 12 adultos acuden todos los días al comedor “El Refugio” con la esperanza de tener un plato de alimento por las mañanas y las tardes, pero la carencia ha obligado al comedor a realizar una colecta en la que pedirán el apoyo de la comunidad para continuar con esta labor.Maribel Chávez García, de 41 años, narra que tiene 15 dedicando su vida a dar alimento a pequeños de las colonias Tierra Nueva, San Francisco, Portal del Roble y Olivia Espinosa, aunque ayer no pudo hacerlo porque no contaba con lo suficiente para todos.Unas 15 latas con salsa de tomate, media bolsa de ‘chachitos’, catsup, poco más de una docena de huevos y harina para hot cakes es lo que hay en la alacena.El refrigerador cuenta con apenas unos limones y medio pastel, aunque esa es sólo una de las preocupaciones, pues con la temporada invernal hay niños de escasos recursos que carecen de abrigo y calzado.Hoy y mañana Chávez y quienes la han apoyado harán un volanteo en el puente Waterfill, a fin de pedir a la comunidad juarense y paseña el apoyo con despensa y ropa.“Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, un señor nos donó camisetas rojas y vamos a tener una lona para pedir a la gente que nos ayude, me dijeron que en el puente es más fácil porque hay gente que viene de El Paso y quiere ayudar pero no sabe a dónde, ojalá que nos ayuden”, expresó Chávez.Son al menos 11 niños y adolescentes en los que ha identificado mayor necesidad y que incluso pasan gran parte de su tiempo en el comedor: Dana, de cinco años; Kendra, de seis; Marcela, de ocho; Juanito, de nueve; Alondra y Uriel de 11, Kevin tiene 15, Davida, 14; Brayan, 16; Irvin, 17 y Houston 18, mismo que ya está en la universidad y quiere graduarse como criminólogo.Con la esperanza de recibir las donaciones para ellos y alimento para todas las personas que son apoyadas, estarán este próximo fin de semana en la plaza Río Bravo, situada sobre la avenida Waterfill, en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.Ayer algunos pequeños pusieron manos a la obra para hacer adornos navideños con cartón y papel luego de haber recibido en donación un pino de Navidad, que será el principal adorno de El Refugio en esta época final del año.Si usted desea realizar alguna donación puede comunicarse al número telefónico (656) 384-84-72, o bien, acudir directamente al comedor ubicado en la colonia Carlos Chavira, en el 1903 de la calle Atrás quedó la Huella.Comuníquese al teléfono (656) 384-84-72 o acuda directamente al comedor ubicado en la colonia Carlos Chavira, en el número 1903 de la calle Atrás quedó la huella

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.