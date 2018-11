Ven debilidad en carta del Municipio para frenar cobros

Ciudad Juárez- Pese a que Marco García Soriano, director del Jurídico Municipal, aseguró que aún existe un recurso para frenar el cobro de estacionamiento que quiere reactivar el centro comercial Las Misiones este 26 de noviembre, Artemio González, director de operaciones del aparcadero de dicha plaza, refirió que los planes continuarán como se habían anunciado.El recurso referido por García Soriano contempla un dictamen que Protección Civil emitió a la plaza para que habilitara infraestructura adecuada con motivo de que los cuerpos de rescate puedan pasar en caso de algún siniestro, mismo que desde la perspectiva de González únicamente es una recomendación.“Las sugerencias de Protección Civil no impiden la operación del estacionamiento”, dijo.La opinión de González, fue a su vez, compartida por Efrén Matamoros, director de Protección Civil Municipal, quien refirió que el dictamen queda fuera del asunto del cobro de estacionamiento por lo que no es un impedimento para que el centro comercial comience a lucrar con los cajones del aparcadero.Ante la situación, y en contraparte, Odilón Márquez –representante legal del Observatorio Binacional para tu Salud Biopsicosocial– comentó que mientras no se hagan las modificaciones pertinentes al aparcadero solicitadas en el dictamen de Protección Civil, la referida plaza no puede cobrar.“Al Municipio ya nada más le quedó que Protección Civil emitiera un dictamen. Como no hay ingreso rápido en caso de alguna emergencia, deben adecuar, mientras tanto, no pueden cobrar, por eso dudamos que comiencen a cobrar si no han cumplido con estos requisitos”, comentó Márquez.Continúo: “Si pierde la presidencia municipal el amparo que promovieron las empresas en contra de ese dictamen de Protección Civil, tiene todavía el recurso de revisión, la presidencia, para extender el término en el plazo para empezar a cobrar, estaríamos hablando de 3, 4 o 5 meses. Dependiendo cuanto se tome el Tribunal en resolver”.Asimismo, el observatorio se apostará este día en la banqueta del centro comercial para retomar “los amparos ciudadanos” en contra de la imposición de tarifas, dio a conocer Sergio Antonio Rueda Delgado, director del observatorio.El representante legal dijo que será a partir de las 10 de la mañana cuando colocarán una mesa receptora en la banqueta del centro comercial para juntar las firmas de más de 30 personas para lo que –puntualizó–se trata de una “acción colectiva conforme al artículo 17 constitucional”.

