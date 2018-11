Ciudad Juárez— Pese al creciente flujo de migrantes que se observa en los últimos días en la ciudad, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha permanecido al margen de cualquier operación de atención a los cientos de centroamericanos que permanecen aquí en busca de asilo político en los Estados Unidos.Durante los 35 días en que los extranjeros han permanecido en la ciudad, la mayor parte de los trabajos de atención ha quedado a cargo de instituciones como la Casa del Migrante y la Cruz Roja, las cuales se han visto rebasadas ante la falta de personal.El delegado del INM en Juárez Joseph Alexander Cadet Moreno no ha asistido a ninguna de las reuniones interinstitucionales que se han realizado como parte del operativo de apoyo al migrante para determinar las estrategias de atención de los extranjeros que arriban a la ciudad, incluso su oficina de comunicación social desconoce el número de personas que el mismo grupo Beta ha trasladado a la Casa del Migrante.Esto a pesar de que el INM es el encargado de tramitar y resolver sobre la internación, legal estancia y salida del país de los extranjeros, de acuerdo con el artículo 57 del reglamento interior de la Secretaría de Gobernación.Desde el 9 de noviembre, fecha en que se realizó el operativo de retiro de los extranjeros de la joroba del puente, había 193 migrantes que fueron trasladados a la Casa del Migrante.Ivón López, trabajadora social y portavoz de la institución, dijo que del 9 al 21 noviembre han pasado alrededor de 400 personas a realizar su solicitud de asilo en los Estados Unidos, “durante siete días pasaron 40 personas diarias y a partir del lunes pasado se incrementó a 60 diarias”, informó.Sin embargo dijo desconocer cuántos migrantes permanecen en el lugar y argumentó que no hay personal para hacer las cuentas, “contamos con 14 personas para los tres turnos, en realidad no tenemos gente ni tiempo para hacer cuentas”, dijo.Estas 14 personas no reciben un salario fijo, “sólo contamos con una gratificación semanal por hacer nuestro trabajo”, puntualizó.López hizo un llamado a la ciudadanía para acercarse a la Casa del Migrante en el cruce de las calles Neptuno y Privada de Neptuno para servir con trabajo comunitario en las labores de apoyo en el lugar.Tampoco ninguna de las instancias de gobierno que participan en el operativo de apoyo al migrante ha sido capaz de realizar estadísticas y desconocen el número real de migrantes que han llegado a Juárez o los que han sido atendidos por la autoridad migratoria estadounidense.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.