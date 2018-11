Ciudad Juárez— Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de dos hombres sospechosos de haber participado en una violación tumultuaria cometida en contra de una menor de 16 años de edad. Por estos hechos, otro presunto responsable fue detenido la semana pasada.Los últimos arrestados son Manuel V. U., y Jesús Alberto Y.C., a quienes se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.El ataque sexual sucedió entre la noche del 24 de mayo del 2014 y las primeras horas del día siguiente en un domicilio ubicado en calle Indonesia de la colonia Infonavit Tecnológico, en Ciudad Juárez, así lo informó la agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso al jueza de Control Nancy Cristina Reyes Esquivel en una audiencia pública realizada ayer en la tercera sala de la “Ciudad Judicial”.La jueza ordenó reservar los nombres de los presuntos violadores.Al declarar ante el MP el 26 de mayo del 2014 la víctima, cuyo nombre y otros datos personales quedaron bajo reserva judicial- narró que dos días antes como a las 8 de la noche salió de su casa para visitar a una amiga pero en el trayecto se topó a cuatro amigos: Manuel V.U., Jesús Alberto Y. C., así como al tercer sospechoso César García Moya alías “El Cachete”, con quienes anteriormente se juntaba. Ellos la invitaron a la casa de otro amigo de nombre Jairo y ella aceptó porque los consideraba sus amigos pero nunca pensó que le harían daño.Al llegar a la vivienda los hombres le ofrecieron una cerveza en lata y momentos después ella sintió mal y no supo nada, quedó inconsciente. Después sintió que le quitaban la ropa e intentó levantarse pero no pudo, sólo alcanzó a percibir que César García y otro individuo la sujetaban mientras dos sujetos más le mordían los senos y la violaban.La víctima precisó que cuando terminó la agresión Manuel V.U., y César García se retiraron del lugar y se quedaron dos más a quienes comenzó a golpear y al verla llorar ellos también se fueron y la dejaron en esa vivienda.En la mañana del 25 de mayo la víctima les dijo lo sucedido a sus dos hermanas y después presentaron la denuncia penal.La fiscal señaló que en el informe médico se determinó que la víctima presenta múltiples desgarros en el área vaginal compactibles una violación así como equimosis en un párpado, equimosis por succión en el cuello y en un seno.A la víctima se le tomó una muestra de orina y al realizarse el análisis químico se encontraron metabolitos compatibles a mariguana y no se detectó etanol. A la menor también se le tomaron hisopados vaginales que al análisis microscópico, por parte de una perito, se observaron células espermáticas.El jueves pasado César García Moya fue vinculado a proceso por el juez Lorenzo Villar Chavarría, quien no reservó la identidad del acusado. Ayer la jueza Reyes Esquivel escuchó la formulación de cargos y los datos de prueba respecto a Manuel y Jesús Alberto, además les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y programó la audiencia de vinculación o no a proceso para la próxima semana.

