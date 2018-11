Urgen precaución con luces navideñas

Ciudad Juárez— Navidad es la época del año preferida por miles de personas, sin embargo, la festividad trae consigo riesgos, principalmente en el uso de las series de luces.“En la instalación de nacimientos o villas, el árbol y otros adornos, es recomendable evitar usar materiales inflamables y colocarlos cerca del cableado; al irse a dormir se deben desconectar todos los cables utilizados, a fin de evitar el sobrecalentamiento de los focos, que aumenta la posibilidad de combustión y de incendio”, recomendó Mario Carrasco, urgenciólogo adscrito al Hospital General Regional (HGR) número 1 del Seguro Social.El médico advirtió que los cables y conexiones eléctricas deben estar en buenas condiciones para evitar sobrecalentamientos o cortocircuitos que puedan generar un incendio, por lo que recomendó comprar series navideñas de buena calidad.“En la temporada navideña hay quienes realizan laboriosos arreglos al interior de las casas y sus lugares de trabajo, como son las villas, nacimientos, pinos de Navidad, y también colocan luces de colores en diferentes partes del exterior, por lo que es necesario cerciorarse que las series de luces navideñas no sean de baja calidad o queden mal instaladas”, planteó.Aunque es poco usual entre los ciudadanos, el médico recomendó que cada vez que se pretenda comprar una serie de luces se revisen las etiquetas y verifiquen el país de origen que acrediten las normas oficiales que guarda el país donde se comercializan.“Si son series utilizadas en años anteriores hay que revisarlas y probarlas antes de instalarlas, pues tras un año de almacenarlas en armarios, cuartos o bodegas, animales –como las ratas– pueden dañarlas alterando su funcionamiento”, dijo la doctora.Destacó que los ciudadanos deben evitar maniobrar en instalaciones difíciles, por lo que es importante llamar a un técnico, pues una descarga eléctrica puede afectar a cualquier miembro de la familia ocasionando consecuencias fatales.Reglas básicas:• Colocar el árbol de Navidad fuera de los pasillos, escaleras, puertas y salidas.• Ubicar el árbol lejos de materiales inflamables como cortinas o papelería.• No sobrecargar contactos, extensiones o multiconectores.• Apagar adornos y luces al salir de la casa u oficina.• Revisar periódicamente que los cables y luces no estén calientes.Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

