Ciudad Juárez— Apesar de que el Corredor Seguro de la Mujer no se ha inaugurado, las siete casetas de seguridad con las que cuenta están vandalizadas y sin operar.En una reunión de la comisión de Seguridad Pública se acordó que los policías municipales podrán empezar a trabajar en esta infraestructura hasta que las unidades se rehabiliten y equipen, y para ello se reasignará una partida especial.Las casetas tienen puertas vulnerables, están vandalizadas, carecen de clima artificial y de alumbrado público, y algunas son incluso utilizadas por indigentes, se dio a conocer en la reunión.El director de la Policía municipal, Luis Ángel Aguirre Rodríguez dijo que para que el Corredor Seguro funcione se requieren 35 elementos para tener presencia permanente.Agregó que en el Distrito Centro hay 90 policías pedestres que cubren todo el primer cuadro.“Para nosotros poder entrar a operar esas casetas necesitamos primero que nada que estén habilitadas”, manifestó.Agregó que la Secretaría de Seguridad Pública no cuenta con presupuesto para repararlas.La regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Amparo Beltrán Ceballos, expuso que la comisión de Hacienda iba a analizar presupuesto especial para poner en marcha las casetas.La reunión se realizaría ayer en la tarde.“Este programa se tuvo que haber hecho bien desde un principio; a la mejor ahorita nos estamos topando con cosas que no tenemos por qué estarnos topando”, manifestó la edil del Partido Encuentro Social (PES), Luz Elena Esquivel Sáenz.Las casetas se ubican en lo cruces de las calles Abraham González y Pino Suárez, Mariscal y Melchor Ocampo, Francisco Villa y Vicente Guerrero, Callejón Noche Triste y Ugarte, así como en la Plaza del Periodista.A un costado de ellas están los sanitarios para hombres y mujeres, además hay otras dos unidades más sin baños en la calle Rivas Guillén, cerca de la Dirección de Catastro y otra atrás del Mercado Juárez, explicó Brisa Maltos, coordinadora de Proyectos del Instituto Municipal de las Mujeres.Los trabajos del Corredor de la Mujer arrancaron oficialmente el 10 de noviembre del 2017 en el primer cuadro de la ciudad. Se anunció una inversión de 25 millones y entonces se informó que iban a estar terminados a finales de enero del 2018.Algunas de las obras ya están concluidas y en funcionamiento, como las oficinas del Instituto Municipal de las Mujeres y los sanitarios para hombres y mujeres en el centro de la ciudad.

