Ciudad Juárez- La audiencia inicial en contra del hombre que presuntamente atentó en contra de su familia –provocando la muerte de su hijo de nueve años, quien padecía parálisis cerebral, al cortarle el cuello y lesionó de gravedad a su otra hija de seis–, se realizó ayer en las instalaciones del Hospital General.El sospechoso, Gerardo Antonio Orozco Tiscareño –quien según se dijo en la audiencia, al parecer estaba drogado con cocaína, cristal y alcohol al momento de los hechos– fue acusado de haber incurrido en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.“La niña decía no papi, por favor. Sólo escuchaba que él le contestaba no mi niña, no sufriremos más los mataré a todos y él vio que yo me quería levantar y me aventó a la cama y me abrazaba para que no me saliera”, declaró la mamá de las víctimas y quien presenta lesiones en el ojo izquierdo y el rostro desfigurado. Además existe el riesgo de que pierda ese ojo.La niña continúa internada, su estado de salud es grave. Perdió ambos ojos y sufrió un traumatismo craneoencefálico causado con un cuchillo el cual se quebró al ser enterrado. Hasta ayer por la tarde la pequeña se encontraba en coma y conectada a un respirador.Al formular cargos legales en contra de Orozco Tiscareño una agente del Ministerio Público (MP) expuso al juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar que los hechos sucedieron entre las 01:00 y las 04:00 horas del domingo pasado en la casa familiar ubicada en las calles Ambrosio Figueroa y Joaquín Cortázar de la colonia Chihuahua cuando el sospechoso utilizó un cuchillo para atacar a sus dos hijos y a su esposa Julia Yaneth Mata Barrón. Al rendir declaración ante el MP, Mata Barrón señaló que su esposo comenzó a tomar como a las 8 de la noche del sábado pasado junto con varios vecinos y casi a la media noche ella trato de irse de la vivienda, acompañada de sus hijos, a la casa de su suegro pero él la obligó a regresarse al domicilio conyugal, la siguió y le quitó a la niña, por lo que se regresó al inmueble.Al estar en el interior de la casa, presuntamente Orozco tomó un cuchillo y le dijo a Julia Yaneth que iba a matar a todos y le provocó una lesión en un ojo después se fue contra la niña para herirla también en los ojos. Cuando estaba atacando a la menor, el cuchillo se quebró.Sin embargo, Orozco siguió utilizando un pedazo del arma y volvió a agredir a su esposa, en el rostro, provocando que ella quedara inconsciente. Esta víctima declaró que no supo en qué momento su marido asesino al niño, sólo recuerda que el pequeño se encontraba acostado en una cama y haber escuchado que su hija le suplicaba a Gerardo Antonio que no la lastimara y el momento en que pudo salir de la casa y le pidió ayuda a un vecino pero este la ignoró.