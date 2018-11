Frena Municipio cobro en Las Misiones

Ciudad Juárez- Un recurso legal interpuesto por el Municipio impedirá al centro comercial Las Misiones cobrar estacionamiento a sus clientes a partir de la semana próxima, como se anunció hace días.El director jurídico del Gobierno local, Marcos García Soriano, explicó que un juez federal negó la suspensión definitiva que solicitó el ‘mall’ para poder cobrar, mientras se resuelve en definitivo un amparo en contra de un dictamen de Protección Civil que imposibilita que el lugar funcione como aparcamiento.“Con esa resolución que seguramente ya fue notificada no se le concedió la suspensión definitiva”, mencionó el funcionario.Dijo que el fallo del juzgado federal se emitió el pasado 16 de noviembre y mientras no se resuelva el proceso –lo cual puede tardar unos tres meses– la plaza no puede cobrar estacionamiento.El director de operaciones de Las Misiones, Artemio González, confirmó la semana pasada que retomarían el cobro.Dijo que la medida comenzará a partir del 26 de noviembre con una tarifa inicial de 20 pesos por tres horas, más 10 por cada hora adicional.“Se darán 15 minutos de cortesía (...) habrá un tope diario de 100 pesos. Es decir, ningún cliente gastaría más de 100 pesos en un día”, mencionó González.El director jurídico del Municipio dijo ayer que Las Misiones se amparó contra la Ley Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable, que prohíbe a los centros comerciales cobrar estacionamiento, y ganó este recurso.Sin embargo, la Dirección municipal de Protección Civil interpuso un dictamen para evitar que funcione como aparcamiento debido a que se detectaron fallas en la infraestructura, y es contra esta disposición que la empresa se amparó nuevamente, expuso Soriano.“Las Misiones ganó un amparo previo a la ley estatal, pero hay algunas otras cuestiones relativas al funcionamiento de los estacionamientos que según un dictamen de Protección Civil no cumple con ciertos requisitos de seguridad, y se le ha exhortado al centro comercial para que realice las obras necesarias”, explicó.Aseguró que Las Misiones solicitó la suspensión del impedimento de cobro mientras este recurso se resuelve en definitiva, pero le fue negado y por ello es que no puede cobrar todavía.El departamento de Bomberos tuvo dificultades al ingresar al centro comercial cuando iba a atender en agosto pasado un connato de incendio en la tienda Liverpool, y por ese motivo giró el dictamen.Soriano aseguró que aparte de Las Misiones hay otros tres centros comerciales que ganaron el amparo contra la Ley estatal de Desarrollo Urbano, pero en esos casos no han manifestado la intención de cobrar estacionamiento.Dijo que no recordaba los nombres de las plazas comerciales que obtuvieron el beneficio del amparo. (Araly Castañón / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.