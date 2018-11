Adjudican a 'El 300' ataques del lunes

Ciudad Juárez— El mismo grupo, autodenominado “Los Escorpiones”, vinculado al liderazgo de Gerardo Garza Santana, alias “El 300”, detenido hace 15 días, es el que ejecutó dos nuevos ataques contra agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) el pasado lunes, confirmó Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte.El funcionario dijo que no se descarta que desde la cárcel se hayan fraguado los dos atentados de ese día; uno poco después del mediodía en contra de las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), y el segundo por la noche, contra dos patrullas de la misma corporación que se encontraban en los patios de la Fiscalía llevando a un detenido.El funcionario aseguró que en este último evento una agente estatal resultó lesionada de bala en el brazo derecho pero ayer fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro.“Por ataques previos contra la CES hay 11 detenidos de esa célula criminal, los que se encuentran en el Cereso estatal 3 de esta ciudad”, expresó.“De acuerdo con las investigaciones, por los dos hechos del lunes se ha encontrado un vínculo con integrantes de esa banda que se autodenomina Los Escorpiones, expresó.Nava tampoco descartó que detrás de los ataques siga “El 300” como autor intelectual, a pesar de estar confinado en la cárcel de máxima seguridad de Ocampo, Guanajuato.Una camioneta Jeep Cherokee en color azul de modelo antiguo fue asegurada como evidencia del segundo ataque que provocó daños estructurales al edificio de la Fiscalía Zona Norte, del Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos. Hay datos que establecen que fue utilizada por los agresores, informó el fiscal.En el vehículo se encontraron proyectiles, así como en el frente de la dependencia ministerial, donde se colectó “una gran cantidad de casquillos” dijo Nava López.Las evidencias permitirán encontrar a los responsables en corto tiempo, al igual que ocurrió con las 11 personas detenidas de esta célula que atacó el mes pasado a policías estatales, sin que hasta la fecha se tenga un móvil a cabalidad, dijo el entrevistado.Aseguró que le mecánica del ataque de la noche del lunes en el edificio de la Fiscalía permite precisar que la agresión fue directa hacia dos unidades de la CES que acababan de bajar a un detenido y que estaban estacionadas a la entrada principal del estacionamiento oficial, que fueron el blanco desde el Eje Vial juan Gabriel.Dijo que las detonaciones provinieron de dos vehículos, entre ellos la camioneta Jeep Cherokee asegurada y aún no se establece la cantidad de agresores, ya que hasta ayer no había personas detenidas sobre estos hechos en Fiscalía.

