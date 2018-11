Acelera entrada de centroamericanos para pedir asilo

Ciudad Juárez- Antes de que termine la semana podrían pasar ante la autoridad migratoria estadounidense la totalidad de los extranjeros que se mantienen desde el 9 de noviembre en la Casa del Migrante a la espera de solicitar asilo político en ese país.El director de Derechos Humanos municipal e integrante del operativo de apoyo al migrante, Rogelio Pinal Castellanos, adelantó que si el número de personas citadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) se mantiene, “para el viernes próximo estaremos despachando a los últimos migrantes”, dijo.Ayer se encontraban 165 centroamericanos en las instalaciones de resguardo de la Casa del Migrante y, por la tarde, fueron citados para el trámite de asilo 60 personas.“La semana pasada enviamos un promedio de 40 personas por día que tenían cita para realizar el trámite, pero a partir del lunes pasado la cifra de citados subió a los 60 diarios y esperamos que así siga el resto de la semana, según nos comentan autoridades migratorias de los Estados Unidos”, dijo.“Si los números de gente citada persisten, pensamos que para el fin de semana no queden migrantes en el lugar”, estimó.Hasta ayer, las personas que se encontraban en las instalaciones de la Casa del Migrante eran de origen guatemalteco, cubano, hondureño y nicaragüense; además de mexicanos de los estados de Guerrero y Veracruz.El funcionario informó que desde que se realizó el operativo de retiro de migrantes en el puente internacional Paso del Norte, se han recibido un promedio de 10 extranjeros diarios en la Casa del Migrante.Pinal Castellanos adelantó que el operativo de apoyo al migrante continuará funcionando hasta nuevo aviso.“El operativo continuará, a pesar de que para el fin de semana ya no haya más migrantes resguardados. Continuaremos hasta nuevo aviso a la espera de más personas que podrían seguir llegando aquí. Los seguiremos atendiendo y trasladando para la realización de su trámite”, confirmó.Respecto a las personas de Guatemala y Honduras que se encuentran todavía concentradas en pequeños grupos en las inmediaciones del puente internacional Zaragoza, el funcionario señaló que no podrían ser atendidas en el traslado para solicitar asilo político.“La situación de esas personas es que ya se encuentran en calidad de indocumentados por haber cruzado el río e internarse de manera ilegal a los Estados Unidos y son ilegibles para la solicitud de asilo. Los apoyaremos si piden nuestra ayuda, pero no podrán apuntarse en la lista del trámite”, explicó.

