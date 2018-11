Ciudad Juárez— Por séptimo año consecutivo la alegría de recibir un juguete busca dejar huella en niños de diversos albergues y orfanatos de la ciudad, con la campaña “Memetón 18” de la comunidad MCDJ Network que convoca a donar también cobijas y chamarras nuevas o en buen estado para familias de bajos recursos.Oswaldo Reyes, miembro del comité organizador, dio a conocer que esta actividad comenzó con un grupo de personas que coincidieron en no haber recibido en Navidad un regalo, por lo que motivados por la época, pusieron manos a la obra para no permitir que la misma situación ocurriera con los niños que viven en condiciones vulnerables.Son aproximadamente 30 mil pequeños a los que se ha logrado transformar su Navidad desde la primera colecta, y este año con un día lleno de ambiente familiar, se busca convocar nuevamente a la comunidad juarense a donar otra vez un poco de su corazón para llevar a cabo esta labor.“Ahora no tenemos una meta, la dejamos abierta pero calculamos que sean unos mil niños o más, en realidad siempre se han visto beneficiados más niños, y terminando con los albergues y orfanatos, vamos a repartir en colonias vulnerables”, indicó.También explicó que “ahora el evento cambió un poquito, el año pasado se seleccionó la colonia y ya una vez seleccionada más o menos hicimos un estimado de 15 a 20 mil juguetes que se entregaron para el suroriente de la ciudad, se vieron beneficiadas las colonias por la Talamás Camandari, ahora vamos a hacer una villita en Plaza Sendero”.El próximo 15 de diciembre en las inmediaciones de dicho centro comercial, a partir de las 11:00 de la mañana y hasta las 7:00 de la tarde, se montará una villa navideña donde todos los donantes podrán fotografiarse con Santa Claus.Reyes informó que para recibir donaciones de juguetes y ropa, también estará habilitado como centro de acopio el restaurante Las Lokas, situado en la calle Cuarta, número 1578 de la colonia Torres del PRI. De martes a jueves en un horario de 12:30 a 7:00 de la tarde, viernes y sábado hasta las 8:00 y domingos de 1:00 a 7:00 de la tarde.“El recibir una sonrisa de ellos es nuestro mejor regalo, yo creo que a todos los del colectivo nos nace el apoyar esta causa para verlos felices”, expresó.Cabe mencionar que la entrega de todas las donaciones se realizará el 22 de diciembre.

