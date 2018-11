Ciudad Juárez— Al menos una de las pasajeras originarias de Ciudad Juárez que viajaba en el autobús accidentado en Nuevo León falleció el lunes. Se trata de Antonia Mendiola, de 70 años, quien abordó el vehículo junto con su esposo Martín Espejo, de 80 años, con rumbo a Poza Rica, Veracruz, en una unidad de la línea Ómnibus de México.Espejo, por su parte, se encuentra grave de salud en la clínica 21 del Seguro Social en Monterrey debido a que el afectado presentó fractura de pierna, brazo, clavícula y una lesión en el pulmón, por lo que hoy será intervenido quirúrgicamente, refirió Gabriel Mendiola, familiar de los accidentados.En la unidad viajaban otras 11 personas originarias de esta frontera, pero empresa Ómnibus de México reportó no tener aún completa la lista de víctimas, por lo que declinó informar sobre sus condiciones.Gabriel Mendiola salió ayer con rumbo a Monterrey para estar al pendiente de la salud de su tío y de los funerales de Antonia. Hasta el momento desconoce cuándo arribará el cuerpo a esta ciudad.Comentó que a su tía la buscaron desde el día de la volcadura en hospitales, pero no lograban dar con su paradero y en la empresa no tenían información sobre su familiar.Dijo que tiene conocimiento que hay familiares que están tratando de localizar a Obdulia Pérez Hernández, pero que han tenido información en dónde se encuentra.Antonia Mendiola y Javier Espejo han radicado en Ciudad Juárez desde hace 20 años, confirmó su familiar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.