Canceló PGR recompensa por 'El JL'

Ciudad Juárez— La Procuraduría General de la República (PGR) canceló el año pasado la recompensa que ofrecía a quien aportara datos sobre el paradero de Juan Pablo Ledezma, alias “El JL”, fundador de “La Línea” en esta ciudad.El retiro del ofrecimiento de 15 millones de pesos, confirmado ayer por la delegación estatal de la PGR, se da a pesar de que la presunta muerte de “El JL”, a quien también se le conoce como “El Dos Letras”, no ha sido oficializada.El nombre de Ledezma salió a relucir el pasado lunes durante una audiencia en el juicio que se le sigue a Joaquín “El Chapo” Guzmán en la Corte Federal de Brooklyn.Jesús Zambada García, apodado “El Rey”, un narcotraficante que inculpa a “El Chapo” durante su juicio, dijo que Guzmán Loera habría mandado asesinar a “El JL” cuando este último era “jefe de la plaza” en Juárez, aunque no se estableció si la supuesta orden de “El Chapo” se cumplió.Por versiones de personas detenidas por la PGR se presume que Ledezma murió asesinado, pero a la fecha ninguna autoridad lo ha confirmado.Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte, dijo que se está en esa creencia, pero su cuerpo no ha sido localizado.Dijo que actualmente no existe ninguna investigación ni orden de aprehensión vigente en contra de esta persona.Se abrieron varias investigaciones que mencionaban su nombre, pero sus antecesores en la Fiscalía Zona Norte turnaron los expedientes a la PGR para que la Unidad de Delincuencia Organizada lo investigara, según mencionó Nava.Diversas fuentes de información citan a “El JL” como líder del brazo armado del Cártel de Juárez que conformó la estructura de “La Línea” después de la década de los 90, ante lo cual reclutó agentes de la desaparecida Policía Judicial del Estado y de la Policía municipal de esta ciudad.En el 2009 la PGR clasificó oficialmente a Ledezma como lugarteniente de Vicente Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez.El 20 de marzo de ese año la mencionada institución publicó el acuerdo A/ 123/2009 donde ofrecía recompensas por varios capos de la droga, entre los que se refirió a Juan Pablo Ledezma y/o Eduardo Ledezma, por quien prometía hasta 15 millones de pesos a quien diera informes de la ubicación para lograr su captura con orden de aprehensión, según el documento que aún se encuentra en Internet.

