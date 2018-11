Tres de cada 10 juarenses terminan prepa: estudio

Ciudad Juárez— En Juárez apenas tres de cada 10 jóvenes terminan la preparatoria, dos de cada 10 comienza a trabajar a los 12 años y el 23 por ciento de ellos laboran en el sector maquilador, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y miembros de asociaciones civiles.El estudio encontró una relación del fracaso escolar de los padres que se reproduce socialmente en los hijos, “la estructura ocupacional de los padres como antecedente familiar pesa en la experiencia laboral de los jóvenes. Si el padre alcanzó un nivel escolar de secundaria en su vida, es muy probable que el hijo también lo haga. Si el padre trabaja como operador de maquila, por lo regular el hijo también lo hace”, explicó Luis Alfonso Herrera Robles, catedrático de la UACJ y coautor del libro.Esto repercute en que las nuevas generaciones no tienen mejores oportunidades escolares o laborales en la ciudad debido a que imitan la experiencia de lo padres, dijo.El análisis titulado: “Los Procesos Laborales de los Jóvenes en Ciudad Juárez 2017-2018 La emergencia del nuevo precariado”, incluye una muestra de 688 jóvenes de los 12 a los 29 años de edad que habitan en seis colonias de la ciudad y está dirigido al momento que guardan los jóvenes en sus centros de trabajo.Herrera Robles estimó que esto se debió a que las estrategias familiares implementadas para amortiguar el desempleo fueron la informalidad, el autoempleo y el abandono escolar de los hijos para incorporarlos en alguna actividad que les generara ingresos adicionales.En el tema de la escolarización, si ésta es muy baja en los padres, apenas 3 de cada 10 jóvenes terminan preparatoria, lo que está generando pautas donde el fracaso escolar de los padres se transfiere al fracaso escolar de sus hijos.Otro indicador importante es la ocupación de los padres, al igual que el antecedente escolar, este indicador repercute de manera directa en la trayectoria individual de los jóvenes.Tania Reyes Sánchez, maestra de estudios culturales y coautora del estudio, afirmó que los jóvenes viven en medio de estándares precarios en materia laboral, “porque el mismo sistema no le permite crecer más”.La especialista comentó que en Juárez alrededor del 20 por ciento de los jóvenes empiezan a trabajar desde los 12 años de edad, sobre todo en colonias consideradas prioritarias, “encontramos que estos muchachos falsifican los documentos para poder ingresar a un trabajo, porque los mismos medios precarios los obligan a trabajar a tempranas edades”, dijo.El análisis determinó que los jóvenes en la ciudad no tienen aspiraciones laborales altas, “son influenciados por el contexto. Si viven en una zona residencial, consiguen trabajos estables a diferencia de quienes radican en zonas precarias donde los padres tienen trabajos temporales o mal remunerados y hasta ahí llega su aspiración laboral”, dijo Mirsa Tirsa integrante del Colectivo Arte Comunidad y Equidad A. C.El estudio se realizó con jóvenes que viven en las colonias Carlos Castillo Peraza, Campestre Virreyes, Riberas del Bravo etapa 7, Paseo de Santa Mónica, Anapra y Urbi Quinta Montecarlo y fue auspiciado por fondos mixtos de la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el IMIP.

