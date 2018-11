... y se quejan usuarios de Central Camionera

Ciudad Juárez— Luego de un año que la Central Camionera reanudara los cobros en los estacionamientos, los usuarios se quejaron de que este servicio no sea gratuito y es caro.El cobro de estacionamiento estuvo suspendido durante un año y seis meses, según archivos periodísticos.El 14 de abril de 2016 entró en vigor el Reglamento para la Operación de los Establecimientos Públicos y Privados en Juárez, el ordenamiento municipal que establece que los centros comerciales deberán ofrecer aparcaderos de forma gratuita.“Aquellas áreas destinadas a la guarda de vehículos en todo tipo de unidades habitacionales, comerciales y de servicio, dedicadas a cubrir las necesidades propias de la actividad que se desarrolla, educativa, social, comercial, empresarial o particular, él que será otorgado de manera gratuita y podrá ser controlado por cualquier medio” señaló el artículo 4 de ese reglamento.Tras la medida, 27 negocios tramitaron amparos en contra del ordenamiento, que fue incluido después en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, en una reforma de enero de 2017.En noviembre del año pasado, el Juzgado Séptimo de Distrito concedió una suspensión provisional por el amparo contra la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible a la Central Camionera.Patricia Hernández es de Nuevo Casas Grandes y viaja dos veces por año para visitar a su familia en esta ciudad; hace unos meses tuvo que atravesar caminando hasta la salida de la Central Camionera, porque su tío no traía dinero para pagar un lugar para estacionarse.“Cuando viene por uno un familiar, si no paga, no entra al estacionamiento, uno es cliente de aquí y le están cobrando el estacionamiento, no me parece justo”, comentó Patricia Hernández.Para Gerardo Carbajal el servicio para aparcar debería ser gratis, o por lo menos los usuarios deberían tener la oportunidad de entrar y salir en un lapso de 20 minutos como lo hacen en Chihuahua.“Para empezar el cobro que hacen aquí en la entrada de caseta en ningún lado lo hacen, sólo aquí le cobran 10 pesos por una hora, está mal porque si están esperando a alguien tienen que pagar, y con el boleto que uno compre para viajar debería cubrir ese gasto, manifestó Valdo Rueda.Para José Cruz es molesto llegar y ver la deficiencia en algunos de los servicios, incluyendo tener que desembolsar para tener un lugar en donde lo esperen sus familiares.“Nomás un ratito quitaron el cobro, en varios lugares dejaron de cobrar y sólo aquí lo dejaron, además de que hay deficiencias en varias cosas”, dijo Cruz.“Cuando llegue la época de vacaciones va a ser frustrante tener que esperar a alguien aquí, y de todos modos ni alcanzará para tanto vehículo estacionado, ahí qué van a hacer, darán un mal servicio y todavía van a cobrar, no me parece”, refirió Cruz.