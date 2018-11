Habrá filas en puentes como nunca

El Paso— A partir de mañana, Día de Acción de Gracias, y hasta después del Año Nuevo, el tiempo de espera en los puertos fronterizos puede elevarse hasta varias horas.Este año, autoridades federales advierten que las filas serán todavía más largas, como nunca antes, incluso en la denominada ‘Línea Exprés’ (SENTRI), que ofrece acceso a viajeros confiables.Dos factores impactarán en los cruces, dio a conocer Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en El Paso: el tráfico vacacional y de compradores de México por la temporada navideña y, sobre todo, el envío de más de 100 oficiales paseños a California y Arizona, donde enfrentarán a la caravana de migrantes centroamericanos que busca ingresar a EU.El Paso–“Este es y será históricamente un período muy ocupado”, dijo Héctor Mancha, director de Operaciones de Campo de CBP.Agregó que las personas que cruzan la frontera a diario deben tomar medidas y también planear tiempo adicional en sus horarios para adaptarse a las nuevas circunstancias.“Con el despliegue de nuestros oficiales de CBP, junto con la temporada de vacaciones, los puntos de cruce de la frontera estarán tan saturados como los centros comerciales, las carreteras y otros lugares que atraen el tráfico por el fin de año”, expresó.Debido a que esta época del año es un período de gran actividad en los puentes internacionales, los viajeros deben dedicar más tiempo, sobre todo en horarios de tráfico excepcionalmente intenso.Para acelerar el proceso de cruces, CBP insta a las personas a prepararse antes de llegar a la garita de inspección con los documentos de cruce disponibles para entregarlos al agente.Es necesario declarar todos los artículos adquiridos en el extranjero para evitar multas y sanciones. Esto incluye productos agrícolas y regalos.“Es mejor que los regalos no se envuelvan en caso de que sea necesario realizar una inspección más exhaustiva del producto”, detalla la agencia.De igual forma se pide finalizar las conversaciones telefónicas antes de llegar a la garita.Además, para evitar posibles retrasos y multas si se trae consigo artículos agrícolas, prohibidos o restringidos, CBP recomienda declarar todos los artículos al oficial y antes de realizar su viaje.El aumento de los tiempos de espera incluye a los usuarios de los carriles SENTRI y de Dedicated Commuter Lane (DCL).“Por eso, se insta que durante los períodos de viajes pesados se consideren los cruces fronterizos alternativos”, informó CBP. Tales como el entronque Santa Teresa y el puente internacional Marcelino Serna, en Tornillo, a 27 millas (43 kilómetros) de la ciudad de El Paso.Otra de las recomendaciones es no cruzar durante las horas pico, en caso de que su horario lo permita.CBP también alienta a los viajeros a obtener y utilizar documentos de viaje equipados con tecnología de identificación por radiofrecuencia, como las tarjetas de pasaporte de Estados Unidos, la versiones más nuevas de la tarjeta de cruce fronterizo y la tarjeta de residente, con la intención de utilizar los carriles de Ready Lane.De acuerdo con la agencia federal, el procesamiento de guiadores por las Ready Lanes es 20 por ciento más rápido que los carriles normales y brinda un ahorro de tiempo de hasta 20 segundos por vehículo.CBP pide que los conductores se aseguren de que sus vehículos funcionen mecánicamente bien para aguantar tiempos de espera pesados.El incumplimiento de estos pasos puede exponer a las personas que cruzan y a los propios pasajeros a grandes cantidades de monóxido de carbono.“Evite viajar en vehículos que no están en buenas condiciones mecánicas y que estén específicamente diseñados para transportar a los pasajeros que lleve”, informa la agencia.Es decir, no viajar con más personas de las que puedan caber de forma segura en su vehículo. También se pide revisar los tiempos de espera mediante aplicaciones y páginas web.Antes de cruzar, CBP pide a las personas que planifiquen el viaje y monitoreen Border Wait Times en línea o mediante la aplicación ‘CBP BWT’ en su teléfono inteligente a través de la App Store de Apple o Google Play.Los tiempos de espera en esta aplicación se actualizan cada hora.Se puede observar las condiciones actuales del tráfico de los puentes Paso del Norte, Stanton e Ysleta-Zaragoza en el sitio web de la Ciudad de El Paso, www.elpasotexas.gov.CBP recomienda solicitar los permisos de turista en línea. Al llenar la aplicación, puede imprimir una forma I-94 provisional y realizar el pago.Para finalizar el proceso I-94 debe presentarse dentro de los siete días de su solicitud, presentar sus datos biométricos y una foto, para después proporcionar una entrevista a un oficial de CBP.Esta semana, CBP El Paso anunció que se designarán carriles especiales para aquellos que paguen por adelantado el documento I-94 que acelerará aún más su ingreso al país.

