Liberan a supuesto extorsionador

Ciudad Juárez— Un hombre acusado de haber cobrado la “cuota” a un comerciante de un mercado popular quedó en libertad luego de que la persona que se dijo víctima no compareció ante el Tribunal de Control y de que dos coacusados de él dijeron no conocerlo.Un agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía estatal formuló cargos en contra de Arturo Antonio Gutiérrez Ángel por el delito de extorsión, al señalar que él y otras personas distribuyeron mensajes extorsivos a varios locatarios de un mercado ubicado en las calles Ponciano Arriaga y Gabino Durán de la colonia Revolución Mexicana, el 18 de mayo del 2017.En misivas de amenaza las personas que repartieron las advertencias dijeron ser parte de la pandilla “Los Aztecas”.Fue la víctima identificada como número 2 quien reconoció a Gutiérrez Ángel como uno de los extorsionadores. Ante el MP indicó que en esa fecha él se encontraba vendiendo mangos y piñas preparados en una carretilla instalada en el tianguis cuando un individuo se le acercó y le entregó un pedazo de papel que tenía escrito un número de teléfono y le dijo de manera soez “comunícate o si no vas a valer”.Minutos después la víctima camino junto con la carretilla al sur de la calle Gabino Durán y vio que un grupo de personas aseguraban al hombre que minutos antes le había entregado el mensaje. Luego le dijeron que otros hombres habían sido detenidos como sospechosos del mismo delito.El año pasado Gutiérrez Ángel fue detenido junto con Jorge Rodríguez Ríos y Néstor Alfredo Parra Reyes y dentro de las primeras 48 horas posteriores quedó en libertad porque las dos víctimas que comparecieron en esa fecha ante el Ministerio Público (MP) no lo reconocieron como uno de los involucrados.Posteriormente se presentó un tercer afectado –la víctima número 2- quien sí lo identificó como la persona que le había dejado un mensaje extorsivo para que pagaran la “cuota”.El abogado defensor de Gutiérrez Ángel solicitó que la víctima 2 compareciera a la audiencia de vinculación o no a proceso pero esta no se presentó. Personal de la Unidad de Atención a Víctimas informó al juez de Control Rafael Rosado Arcudia que el ofendido fue notificado para que acudiera pero éste les respondió que se encuentra fuera de la ciudad.Los otros dos detenidos por estos hechos, quienes se encuentran recluidos en un penal en la capital del Estado, sí rindieron declaración el domingo ante el juez y aseguraron que no conocen a Gutiérrez Ángel.El auto de libertad a favor de Gutiérrez Ángel se emitió el domingo por el juez Rosado Arcudia, quien determinó que no existen datos para acreditar su responsabilidad.