Declaran ilegal arresto de hombre con droga

Ciudad Juárez— En diversos hechos dos personas fueron detenidas como sospechosas de haber cometido delitos contra la salud; ambas fueron detectadas por policías municipales a quienes les pareció que los civiles mostraban una conducta evasiva porque salieron corriendo al ver las patrullas.Ayer ambas personas quedaron a disposición de diversos jueces de Control. En un caso se declaró legal la detención y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y en el otro ilegal y violatorio de garantías fundamentales.Édgar Irineo Antonio Sausuera fue arrestado el viernes pasado aproximadamente a las 16:35 horas en las calles Francisco I. Madero e Ignacio Allende de la colonia Monumento por elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Los municipales circulaban por la primera vía con dirección al sur cuando observaron a un masculino que vestía una chamarra de color azul y se percataron que él dio vuelta en sentido contrario a ellos y se echó a correr.Los elementos lo alcanzaron a cinco metros del primer punto y lo sometieron a una revisión física, presuntamente le localizaron en la bolsa derecha del pantalón que vestía cinco envoltorios conteniendo heroína que dieron un peso de 0.31 gramos, y procedieron a formalizar la detención.Ayer en una audiencia judicial, después de escuchar los argumentos de una agente del Ministerio Público (MP) y de la defensora de Édgar Irineo, el juez de Control Juan Melitón Hernández Ponce concluyó que la intervención policiaca fue ilegal porque no había ninguna conducta por parte del civil que motivara la inspección física de la que fue objeto.Erick Ponce Reyes también fue detenido el viernes pasado a las 16:58 horas en las calles 20 de Noviembre y Constitución de la colonia Monumento, también por parte de agentes de la SSPM.Ponce también salió corriendo en sentido contrario a los preventivos tras verlos. Los municipales le dieron alcance y lo sometieron a una revisión física, al parecer localizaron en la bolsa frontal de la sudadera que él vestía cuatro dosis de heroína que también dio un peso de 0.31 gramos.En la audiencia instruida ayer a Ponce, su abogado defensor argumentó a la jueza de Control Brisa Yadira Meraz Mendoza que los uniformados efectuaron un acto de molestia ilegal motivado por una apreciación subjetiva.Sin embargo, la jueza declaró legal la detención de Ponce Reyes, permitió que la fiscal le formulara cargos legales y escuchó los datos de prueba. Para luego imponerle como medida cautelar la prisión preventiva porque el sospechoso es un indigente originario del Estado de Veracruz que no tiene un domicilio en Ciudad Juárez.Ponce le dijo al Tribunal que vive en un albergue pero desconoce la dirección. Por lo que la jueza consideró que no tiene arraigo en Ciudad Juárez y existe el riesgo de que se sustraiga de la acción penal, y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo máximo de un año.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.